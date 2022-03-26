「鳥兇手」害停電！台電教2招降低事故率 網友反應曝光
近日，全台跳、停電事故頻傳，而高雄大社區、燕巢區本月15日停電的兇手，竟是一隻鳥誤觸帶電設備，引發網友熱議。對此，台電粉專也貼出2招解法，呼籲民眾若發現電線桿上有鳥巢，可以撥打客服1911通報，也可下載「台灣電力APP」，回報「台電設備異常」，幫助台電減少因鳥築巢及動物誤觸的停電事故。
《台電電力粉絲團》於粉專發文表示，本月24日晚間，有網友發現新北市新莊區電桿上有鳥巢，維修人員於深夜11：00短暫停電30分鐘，進行拆除鳥巢的作業後，加裝風車型驅鳥器及設備包覆。
台電解釋，因電桿上開關及橫擔間易有鳥築巢，有些鳥類築巢只需要兩天，當小鳥不小心叼鐵線築巢，或是鳥巢的樹枝淋濕後導電，就可能讓線路跳脫造成停電。
台電呼籲民眾，若是發現電杆上有鳥巢，可以透過「2招」減少停電事故發生，第一招為撥打客服1911通報；第二招在現場打開「台灣電力APP」，點選主頁面「報修」功能，選「台電設備異常」頁籤，開啟定位並拍照立即上傳就能通報，台電就可以派員前往處理，降低因鳥築巢及動物誤觸停電的事故。
對此不少網友表示，「台電基層真的辛苦了！」、「辛苦台電人員們了，謝謝您們」、「辛苦了！也要注意安全」、「台電基層辛苦了」。
但也有網友質疑，停電原因不該卸責給鳥巢「笑死，這幾年才有鳥巢就對了」、「原來鳥都從今年開始在電線桿築巢」、「鳥鳥辛苦ㄌ」、「圓謊言論，大可不必」。（編輯：鍾怡婷）