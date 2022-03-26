獨／小資族翻身機會！「神行業」月收破10萬：低薪自己救
在這個萬物皆漲的時代，唯獨不會跟著漲的就是薪水，隨著物價越來越高，不少小資族、上班族、北漂族都苦不堪言，但也許換個念頭想，是否低薪的狀況能夠自救呢？近日一名《NOWnews》讀者向記者表示，自己逛蝦皮網購網站的時候，意外發現一項熱門商品，且賣出的數量相當驚人，好奇想要知道其中秘辛，而記者也實際採訪了店家之後，得到驚為天人的答案，透露出小資族想要翻身可以靠自己努力，月收入10萬並不是夢。
一名溫姓讀者向記者透露，自己在逛網購平台時，發現一項「代寫報告」的商品，內容主打三天內可以出貨，包括代寫作業、罰寫、寒假作業、暑假作業、代寫等等，一個字以0.3元來販售，讓他好奇「這個東西蠻酷的，第一次看到，這個會有商機嗎？我看他賣出的數量非常多」。
而《NOWnews》記者也到網購平台搜尋後，發現真有其商品，且不僅僅是有代寫、罰寫等等，另外還包括了「代做公司簡報」、「代寫讀書心得」、「製作面試履歷表」、「代寫推薦函」、「逐字稿影音打字」等等，以不同的規格販售，且賣出的數量動輒都是破萬以上。
而記者透過訊息功能電訪到一名經營「代寫賣場」的老闆，他表示「這個東西其實已經很久了，因為本身是小小的上班族，一個月薪水僅有35K，且待在公司多年都未調薪，加上自己也沒有投資頭腦，不過打字速度與寫字速度都非常快，因此才一時興起來兼職做這個，而且沒想到成效非常好」。
老闆透露「基本上一個月穩定的話都會有2萬到5萬不等，雖然有淡旺季之分比較不穩定，但還是能多少有額外的收入來源，最高曾經一個月接下高達10萬的Case，其中逐字稿最好賺，1分鐘是15元，蠻多都是10分鐘到20分鐘的案子，但由於經驗老道，大約能夠邊聽邊打，大概30分鐘就能賺到300塊」，老闆也苦嘆「政府薪水不漲，一直漲基本工資，苦到的都是領超過基本工資的勞工，只好自己拯救自己的生計」，沒想到山不轉路轉，運用巧妙的日常技能，也能讓自己成為高薪一族，實在令人敬佩！（編輯：張嘉哲）