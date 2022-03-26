郵局帳戶難用？他哭喊像「金融孤兒」 行員苦曝真實原因
郵局帳戶是許多人從小用到大的金融工具，不過有網友認為，「郵局完全沒有任何吸引人的優惠，使用上也很不便」，長大後隨著銀行們越來越進步，認為郵局帳戶就像「金融孤兒」，貼文引發熱議，也意外釣出郵局員工回應現況。
原PO在Dcard上發文提到，前陣子開始工作，有薪水後開始想辦一些銀行帳戶，讓自己血拚之餘也能精算資產，讓自己看起來不那麼像盤子或敗家子，但因為疫情，和平常上班時間無法配合，所以要開其他家的帳戶，「線上開戶」比較方便 。
但他在詢問多間銀行後，發現郵局帳戶無法作為驗身依據，讓他崩潰直呼「用郵局的根本金融圈孤兒」，並抱怨自己要花費時間及交通費，才能去臨櫃辦想要銀行帳戶，且app也不好用。
貼文一出引發熱議，網友紛紛留言，「還有人在用郵局嗎」、「郵局轉帳要用2個app⋯」、「郵局app還行吧」、「銀行不用受時間的限制，郵局半夜有一段時間不能用真的蠻不方便」；也有許多人提到「他們隸屬單位不同吧，郵局是交通部，銀行是金管會」、「郵局銀行本來就不能一起比吧」、「郵局不是金融機構是郵政機構…先想一下他們本業是啥，再要求他們要做到什麼地步」。
此外，留言區中也有郵局員工留言解釋，「的確有很多客人反應要下載兩個app很麻煩的問題，但是前幾天有新的app上線，日後轉帳也不需要再透過其他app；另外，其實很多一般銀行推的東西，郵局也有想推，但礙於金管會就是覺得我們不是金融機構所以擋很多，畢竟郵局本來就不等於銀行，所以也是蠻無奈的」。（編輯：張志浩）