COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

4月財運準備起飛！「4星座」荷包裝滿滿　這位偏財運旺炸

▲小孟老師透露，有4個星座在4月的財運將會旺翻。（示意圖／Shutterstock）
▲小孟老師透露，有4個星座在4月的財運將會旺翻。（示意圖／Shutterstock）

編輯中心/綜合報導

2022-03-26 15:54:37

4月就快要到了，除了迎來一年一度的清明節，許多人也相當關心自身運勢，對此命理專家小孟老師就透露，有4個星座在4月的財運將會旺翻，尤其射手座更是受到太陽入偏財宮的幫助，要賺取額外的錢財，比其他星座擁有更高的機率。 

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲小孟老師分享，9月份有「4生肖」財運一路發。（圖／shutterstock）
▲4月射手座受到太陽入偏財宮的幫助，要賺取額外的錢財，比其他星座擁有更高的機率。（示意圖／shutterstock）
第四名：雙魚座 

太陽入雙魚座的正財宮，4月份在本業穩定發展的情況下，可好好的觀察身邊的生活小事，從民生用品到奢侈品、從地攤擺貨到高檔百貨，不管專不專精，只要你想賺錢，就連跟老闆聊個幾句，都能讓你發現獲利的好機會。此時也別排斥跟別人聊天，隨口關心打招呼，別人就不自覺的給你賺偏財的好康喔！ 

第三名：水瓶座 

金星、火星照耀命宮，4月只要不急不躁，循序漸進，採取穩扎穩打的策略，就算事情發展不如預期，一切都能回歸正常軌道，如同天賜良機一般，時間到了就會出現好消息。遇到工作事業困難，有機會得到別人的幫助，化險為宜；遇到財運投資問題，也有可能得到朋友提醒，反倒大賺一筆。平常多幫助他人，重要時刻就會有人來為你解救。 

第二名：天秤座 

接近月初的時候，運勢開始明顯不同，金星入偏財帶來耀眼光芒，貴人隨之而來，小人避走遠之，人氣逐漸攀升，自信心也顯著提升。不妨為自己多點打扮，增加魅力人緣，替自己的事業帶來好名聲，同時會更受歡迎，業績有可能因此忙到停不下來；職場工作者有望得到上司的幫助，只要彬彬有禮多點謙虛，可望成為職場紅人，名利雙收，此時也可同心協力幫助他人，增加好人氣。 

第一名：射手座 

4月份有機會因為太陽入偏財宮的幫助，在偏財方面會有好消息。此時不要有太多的負面想法，主動去找人了解投資的門路，也有可能會出現貴人來告知小道消息，多積極行動，不管是投資股市或是基金理財，能夠因為別人給的訊息，而趁勢大賺一筆，當然想一夜致富的也可抓準機會去購買彩券。這個月只要不偷懶、不排斥、別放棄，要賺取額外的錢財，是比其他星座有更高的機率哦！（編輯：賴禹妡） 

【本文獲臉書粉絲團《小孟老師星座塔羅牌之清水孟》授權，版權所有，非經授權不許轉載】 

※【NOWnews 今日新聞】提醒，民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。 

2022上半年3星座貴人運旺！這位多到擠爆門　冠軍多聚會

愛到卡慘死！「5星座」一談戀愛就變笨　超容易為情所困

清明節來了！專家點名「10種人」不宜掃墓　揭恐怖後果

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
如果您有投票權，台南市長的選舉，最後是由民進黨籍現任市長黃偉哲，對上國民黨謝龍介，您的這一票會投給誰？

如果您有投票權，台南市長的選舉，最後是由民進黨籍現任市長黃偉哲，對上國民黨謝龍介，您的這一票會投給誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀