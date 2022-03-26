高鐵以前沒人搭「為何現在夯爆」？乘客抖2點：回不去了
台灣高鐵於2007年全線正式通車營運至今，因快速且舒適的乘車體驗，成為許多人移動方式首選，更是台灣不可或缺的的長途運輸工具之一。對此，就有網友好奇台灣高鐵是如何擄獲台灣人的心，而引起乘客點名「2優勢」，大讚回不去了！
原PO於PTT八卦板上發文，表示高鐵從營運開始至今，其服務和品質都沒有太大改變，但他坦言「從運量變化來看，現在幾乎都是以前的2倍以上」，讓他納悶詢問「為何初期搭的人那麼少？」
問題一曝光，其中就有人點出「方便快速」是爆紅因素之一，「以前覺得貴，現在覺得方便」、「以前覺得貴，坐過之後發現屌打台鐵」、「幾年前要去台中一廣玩都是客運+火車，這兩年指定高鐵，原因是趕時間」、「時間越來越值錢」。
此外，也有乘客點出「習慣養成」是民眾願意買票搭乘的關鍵，直言「以前覺得貴，但習慣之後就接受了，也回不去了」、「搭過後會上癮」、「新玩意兒剛開始一定不習慣的」、「坐過一次就回不去了」。
甚至有網友專業分析，認為「剛開始習慣還沒養成，一個小時只有個位數班次，只有遇到連續假期才加開，後來習慣被養成了，加上國外旅客使用率提高，先幹掉國內飛機航線又幹掉北高客運業，現在連平日商務客都是以高鐵為主」。（編輯：陳雅雲）