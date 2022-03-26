機車起火派「4台消防車」？他愣：有必要嗎 內行揭原因
每當有火災發生，消防機關接收到民眾報案資訊後，就會立即分派調配人車至現場處理，不過有網友卻提到，自己家旁邊最近只是一台機車自燃，卻有多達20位消防員和4台中大型消防車到來，懷疑報案者是否講錯資訊，貼文引發討論。
原PO在PTT發文表示，自己深夜聽見消防車跟救護車的聲音越來越近，醒來後，發現車陣停在自家樓下，經過一段時間觀察後，發現事故原因是一台機車自燃，一下子被熄滅了，不過這次事件出動約20位消防員外加2位警察，搭配4台中大型消防車、1台救護車、1台警車。
原PO疑惑，陣仗如此浩大就為了一台機車，比例好像不太對，「是因為報案人沒有講清楚，還是一次出勤基本上就是要這麼多人車呢？」貼文一出，網友紛紛留言「民眾報案裡有多少資訊可信？你是消防局敢賭嗎」、「因為機車靠近住宅，可能有延燒疑慮吧」、「寧可多派不要到了不夠用吧」、「只派一台車，也許你家就沒了」。
此外，也有內行網友解釋，「火警有延燒之虞保險會多派啊，三級的話就是3個分隊起跳往上加」、「一個車組至少兩台消防車（約7人），汽機車、住宅火警通常會同時派遣鄰近1~2個分組車隊，以及至少1台救護車到場，後面還會跟著火場鑑定人員」。（編輯：張志浩）