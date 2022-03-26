挖出30年「神秘紅盒」不知用途！內行曝正解：都會留下來
有時候家中會挖出積塵以久的物品，擺放了多年卻也不知道有何用途，近日，就有網友貼出一張照片，好奇紅色盒子內捆有棉花、木炭等物品，讓他相當好奇用途為何，引來不少民眾表示自己家裡也有「放了30年還真不知道做什麼用的」 ，內行則解答，此為古早傳統中，女方家在訂婚時準備的物品。
根據原PO於臉書社團《爆廢公社》貼文發問「有人知道這個是做什麼用的嗎？代表什麼意義？」，有不少網友也有相同疑問「我的也還在也不知道啥用途」、「我有這個，我也不知道這是什麼用意，放很久了」、「放了30年還真不知道做什麼用的」。
不少網友紛紛歪樓表示，「只會想到昨天看的恐怖片而已 」、「感覺誰撿到，就要被冥婚」、「最近看完咒，看到紅色的都有點敏感」、「咒的祭祀用品」。
內行則曝光正解為，文訂之喜中的習俗必備品，有吉祥的寓意，棉花條代表白頭偕老；木炭為夫妻到老一起烘木炭，感情才會「生炭」，有早日生子之意；燈心，夫妻同心；茶絲，夫妻纏在一起永不分離，多數還有附上以下這兩樣，緣錢粉，有緣有錢；五穀種子，子孫代代繁衍。
而不少新娘婚禮過後仍會留下，「三十幾年了！沒扔掉，娘家長輩的心意就留著」、「我的也還留著」、「嫁妝有附這都很好命，父母有用心」。（編輯：鍾怡婷）