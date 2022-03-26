店家原價售瑕疵品！「1標語」顧客全支持 暖心原因曝光
部分商店會將瑕疵商品低價出售，但日本福島縣一家商店，卻將盒損、搖晃過的瑕疵商品，裝進箱子內集中，並掛上「1標語」後以原價出售，在當地獲得不少顧客支持，售出將近80%的瑕疵品，背後超暖原因曝光。
根據日媒報導，日本在本月（16）日，於福島和宮城縣近海發生強震，劇烈搖晃超過1分鐘，各地傳出許多災情，傢俱倒塌、地板裂開、跳電等。而福島縣一家商家，將貨架上跌落的盒損瑕疵品，裝箱後掛上「不輸給地震」的標語，獲得當地顧客的支持。
福島縣在去年2月也曾遭遇強震，商店總經理受訪表示，兩年遇到的地震，都導致許多商品跌落貨架，店內必須承擔不少損失，因此便想出了「不輸給地震」的標語，經過檢查商品內容物沒有問題後，寫下「此區商品是因地震跌落貨架，包裝上有汙垢，但並沒有輸給6級以上的地震，將以正常價格出售，非常感謝」。
不料，相當多顧客暖心支持地震受災店家，幾乎八成的瑕疵商品都已售出。該消息也在推特上引發討論，日網友表示「既然克服的地震，也可以當作是相當幸運的商品」、「不用降價賣掉，實在太好了」、「『我跌倒了，但我沒有輸』，這些商品可以視為一種幸運的象徵」。（編輯：鍾怡婷）