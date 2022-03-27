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衝全家買打折品驚見「1隱藏服務」！婆媽嗨翻：不能放過

▲有網友發現，在全家買友善時光打折商品後，會有一項隱藏服務「全家幫忙種樹」，也讓婆媽嗨翻直呼「不能放過」。（示意圖／翻攝自全家日本FamilyMart Japan臉書粉專）
▲有網友發現，在全家買友善時光打折商品後，會有一項隱藏服務「全家幫忙種樹」，也讓婆媽嗨翻直呼「不能放過」。（示意圖／翻攝自全家日本FamilyMart Japan臉書粉專）

編輯中心/綜合報導

2022-03-27 09:23:36

台灣便利商店眾多，密度更是世界排名第二，相當方便，其中又以7-11、全家、OK和萊爾富最廣為人知；對此，就有網友發現，在全家買友善時光打折商品後，會有一項隱藏服務「全家幫忙種樹」，也讓婆媽嗨翻直呼「不能放過」。

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該名網友在臉書社團《全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區》發文，表示前幾天看到全家新的集章活動，只要購買友善時光商品，大家一起集滿100%，全家居然會幫大家種樹，「不禁懷疑是店員要出差嗎XD（除了手搖飲、烤香腸，現在又多了新技能），我當然不能放過機會愛地球，決定這周加班晚餐就買友善時光解決」。

▲現在只要在全家購買任何一項友善時光商品，每份可得1積分，全體會員達200萬積分，全家將與「看見．齊柏林基金會」即響應環保種植1000棵樹。（圖／翻攝全家APP）
▲現在只要在全家購買任何一項友善時光商品，每份可得1積分，全體會員達200萬積分，全家將與「看見．齊柏林基金會」即響應環保種植1000棵樹。（圖／翻攝全家APP）
另外，也有一名網友發文，「在全家吃友善食光可以幫忙集氣種樹，覺得很有趣分享給大家，沒想到熱愛吃友善的我，活動期間只吃了1個，晚上立馬買爆」。

貼文一出，掀起熱議，「現在才知道有這個紀錄」、「這活動很有意義，感覺可以號召同事一起吃一波」、「我有四個了耶」、「我居然7分」、「完全不知道自己已經這麼友善」、「一起來種樹」。

而經過《NOWnews今日新聞》記者實測，打開全家便利商店APP，接著按「集章趣」，就能看見其中一項活動「作伙呷友善，全家齊種樹」，只要購買友善時光任何一項商品，每份可得1積分，全體會員達200萬積分，全家與「看見．齊柏林基金會」即響應環保種植1000棵樹。（編輯：郭佩蓉）

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