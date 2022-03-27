女搭UBER喊「一句」空氣突安靜！結局爆尷尬 眾人笑到哭
都市大眾運輸工具選擇多，像是捷運、公車等，相當便利，不過有些地方仍需要靠汽、機車才能到達，因此還是有不少人會自行開車，或是叫Uber、搭計程車；對此就有一名女網友日前搭了UBER，豈料在車內竟然突然大喊「一句話」，讓空氣瞬間安靜，尷尬結局曝光後，也讓大批網友笑到不行。
該名女網友在社群平台《Dcard》上以「我在Uber上大叫司機的名字」為題發文，表示她近日搭Uber回家時，一上車跟司機互相打了招呼就不說話了，「是個好的開始，因為我坐車真的不喜歡說話」，她一上車就戴上耳機聽著Bruno Mars的歌發著呆，心中只有好累好累好累。
這時，原PO突然看到前面放著駕駛執業證，她便在心裡OS「傅大明（化名）？哇原來司機姓傅啊，好特別喔，我們也有一個熟客姓傅欸，他們會不會是父女啊」，豈料原PO想著想著，下一秒不知道哪根筋不對，竟然直接大喊「傅！大！明！」，過了一秒才意識到自己在幹嘛，當下空氣瞬間安靜，氣氛超級尷尬。
叫完司機名字的原PO，當下尷尬到不行，耳機裡卻還在播放著Bruno Mars的歌，還好司機這時笑著回應「妳剛剛是在叫我嗎？怎麼了嗎」，原PO也立刻道歉，「對不起！我只是想說你的名字很特別，想著想著就唸出來了」，不過發生如此尷尬之事，也讓她在文末崩潰直呼「乾這輩子還沒這麼蠢過，拜託司機大哥讓我凋零在車上啦嗚嗚嗚嗚，我下次真的會乖乖看外面風景發呆了啦」。
貼文一出，網友全笑翻，「超好笑，我笑到流淚」、「司機：我當時害怕極了」、「我自己腦補了一下畫面笑到一個不行」、「笑瘋哈哈哈哈哈哈哈」、「真的好好笑，笑死」、「哈哈哈哈哈哈哈哈，社死現場好好笑」、「超好笑根本電視裡會出現的場景」、「我笑到流淚...」。（編輯：郭佩蓉）