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公司菜鳥「1舉動」得罪全同事！網翻白眼：出過社會嗎？

▲公司中的菜鳥做出1個舉動後惹惱全同事，網友見行徑全翻白眼：「出過社會嗎？」（示意圖／PhotoAC）
▲公司中的菜鳥做出1個舉動後惹惱全同事，網友見行徑全翻白眼：「出過社會嗎？」（示意圖／PhotoAC）

編輯中心/綜合報導

2022-03-27 13:19:15

職場生涯中除了要將主管交辦的事物處理得當，與同事間的相處也是一大重要課題，就有網友分享近期見聞，公司新來菜鳥因為看不慣眾人習慣的「不能說的秘密」，轉頭便越級報告長官，一下子得罪所有同事，他便詢問如此行徑是否真的引人惱怒，網友們回應熱烈，一方認為新人多管閒事，一方則認為老鳥們大有問題。

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原PO於PTT發文，表示任職公司的同事們都有個默契，在做完事情後即使還沒到午餐時間，也會提早約15分鐘出門買飯，該傳統已施行許久，長年來沒有人對此事有任何意見，但有位新來的同事認為這是在「偷時間」，便自己花時間拍影片蒐證，而後寫信將這件事報告給副總，導致公司增派了在大門看守的人力，嚴加規定眾人不得先跑去買午餐。原PO詢問「這樣的越級報告會不爽嗎？」

▲便當因為其便利的關係，其菜色眾多又便宜，成為不少人每週必吃的食物之一。（示意圖／翻攝Pixabay）
▲該新人舉報同事提早去買午餐的行徑，導致公司開始嚴加管制。（示意圖／Pixabay）
網友見文紛紛氣憤回應「越級回報就是欠電啦」、「這種有出過社會嗎？」、「他還真有勇氣XDD 可能之後人緣會很差」、「砍自己的福利，怎麼有人這麼白癡？」、「我以為薪水小偷的意思是工作沒做完擅自離開，原來現在工作做完了待在公司直到表定時間是義務啊，果然夠奴」、「小確幸沒了嗚嗚」。 

部分人則認為無風不起浪，新人一定是被影響到才會出此下策「吹哨者啊，在學校有上過職業倫理吧，做對的事，讚」、「一定是你們爽過頭搞到別人自己還不知道，不然誰會吃飽沒事幹搞你，事情不能只看單方面啦」、「是不是不只15分鐘？我公司有很多人提前一小時吃飯然後晚半小時回來，因為沒在位置上，別人都要幫忙她接電話，也許你只有15分鐘，但一定有很會偷時間的人越做越誇張」。 （編輯：李惠婷） 

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