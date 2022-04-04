拜拜越來越不被重視？他點「1觀念」早過時 網狂推中肯
一年一度的清明節到了，許多人這陣子也都在為了掃墓祭祖的事宜而忙碌著，不過隨著世代更迭和觀念的更新，「拜拜」的文化也有很大的改變，有網友就提到，現在的後輩已對拜拜越來越不重視，長輩們不應該繼續堅持「一定要生男孩繼承香火，怕死後沒人祭拜」，貼文引發熱議。
原PO在臉書社團「爆廢公社」發文提到，「現在一堆中年人成家後，越來越不懂得拜拜的眉角，很多人不懂也不願意學，頂多去廟裡跟人拿香拜拜，到了下一代可能沒有幾個小孩還會早晚給祖先焚香」，他認為「現在做阿公阿嬤年紀的那些人，很多還堅持一定要生男孩（繼承香火），免得死後沒人祭拜，但並沒有想過，未來的子孫根本不會拿香拜祖先」。
原PO接著補充，少子化的問題也是一大重點，「未來生男孩如果成就不夠大、不夠有錢、不夠帥，可能不會有女生願意替他生孩子，又何來後代祭拜？更不用說自願不婚不生的人」。
貼文曝光後，網友們紛紛留言，「沒錯，說的很中肯」、「在台灣就是一種文化跟習慣，老一輩的在意沒人拜，年輕的怕沒拜被講話」、「拜拜那些真的都是做給活人看的」、「實在很受不了傳統想法一大堆又堅持的人」、「祭拜文化肯定沒落，從農業靠天吃飯，祈求上天保佑的模式，到工商業化的經濟、網路興盛，這些不是求神拜佛就能保證發大財」、「感覺拜拜只是增添後輩的麻煩」。（編輯：張志浩）