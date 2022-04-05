神準心測！選出一張牌　看你與哪種對象「最不適合交往」

我是廣告 請繼續往下閱讀
A、太陽下的騎白馬男子
B、即將遠行的旅人
C、月光下的狼嚎
D、發光天使與酒杯
-選好看答案-
答案A、太陽下的騎白馬男子
選到這張牌暗示，你不適合和不負責任的人交往。你是個很有主見的人，無論做人或做事都有一套自己的準則，而且你也相當重視別人對自己的評價，如果是遇上一個懶散安逸、不負責任的人，會讓你受不了他的步調。在與異性交往之前，一定要看清對方的為人，即便你們剛在一起時很愉快，但時間久了你一定會後悔的。你適合有自己未來藍圖，努力朝夢想前進的對象，這樣的人才能帶著你一起成長，也能給你未來的安全感。
答案B、即將遠行的旅人
選到這張牌暗示，你不適合和花言巧語、油嘴滑舌的對象交往。你的耳根子軟，常常聽別人說就信以為真，經不起異性在邊上長時間的奉承與追捧，一旦你妥協了，很容易掉入他設下的陷阱，被對方耍的團團轉，嚴重的話還可能人財兩失。因此最好遠離這種人，找個真心愛你，個性老實的人吧！雖然有點呆但他不會騙你。特別提醒你，在自己失落或寂寞時，一定要經得起孤單，寧缺勿濫。
答案C、月光下的狼嚎
選到這張牌暗示，你不適合和性格古板的異性交往。雖然對方可能是工程師或收入不錯的白領，但他每天只會談工作、談理想抱負、談未來計劃，完全生活在自我小世界的人，一定會讓你覺得精神崩潰。因為你喜歡有創意，有新鮮感的生活，拒絕過無聊的日子。你想要的感情生活，需要激情與浪漫的調劑，也許偶爾在沙灘上手牽手漫步，或是不經意送你禮物，讓你有種被捧在掌心呵護的感覺。
答案D、發光天使與酒杯
選到這張牌暗示，你不適合和視財如命的異性交往。這種人非常小心眼，你跟他在一起只會感到不舒服，甚至認為對方很小氣，動不動還需要拿錢養他。其實你本來就不喜歡這種一毛不拔的人，你本身很大方，對待身旁的家人和朋友，也很講義氣。且不看重物質，認為錢財乃身外之物，夠用就好。你想要的對像一定要和你的觀念相合拍，你的感情生活才能過得比較輕鬆。（編輯：郭佩蓉）
【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】