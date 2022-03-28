破50萬人已中招！這些APP下載「會偷拿你錢」 名單曝光
隨著科技越來越發達，人手一支智慧型手機是非常常見的事情，但是安卓的用戶可就要注意了！資安機構「Dr.Web」近日發布報告指出，Google Play 商店中被發現又有多款App內藏木馬程式，不僅會竊取個資，也有部分會從輸入資料以及訂閱制的儲值帳戶中竊取金錢，其下載數已經突破50萬，用戶要特別注意。
而令人意外的是，這些APP都是許多日常生活人們會用到的東西，包括照片編輯軟體、主題工具、導航軟體、投資工具都在其中，「Dr.Web」表示，這些惡意軟體多以竊取個資、詐騙金額為目的，當用戶下載了被埋了木馬程式的APP後，會要求用戶輸入電話號碼、設定儲值帳戶，藉此騙取訂閱高額訂閱費，從中竊取金錢。
其被點名的APP包括「Up Your Mobile」、「Launcher iOS 15」等等，其中3D導航軟體「Top Navigation」已高達50萬人下載；相片編輯器「Advice Photo Power」則有10萬人下載，透過訂閱詐騙授權或移除廣告費用，但未提供服務。
其中更可怕的，是WhatsApp功能模組「GBWhatsApp」、「WhatsApp Plus」，它不僅僅像上述軟體竊個資詐騙，甚至可直接遠端操控你的手機下載惡意程式，目前這些被點名的APP已經被Google Play下架，但民眾下次如果要避免受害，千萬不要從不安全的來源下載APK，且下載前一定要謹慎閱讀用戶評論。（編輯：張嘉哲）