夜市哪一道小吃最划算？老饕全喊「它」超無敵：便宜美味
夜市是台灣的特色之一，遍及北中南部，除了各式店家、餘興遊戲，還有許多美食、小吃讓人百吃不厭，不過也因為物價狂漲，讓許多夜市美食撐不住，紛紛漲價；對此，就有網友好奇「夜市吃啥最划算」，貼文一出，老饕全喊「地瓜球」超無敵，大讚便宜又好吃。
該名網友在PTT發文，表示他自己最常吃的應該就是地瓜球了，吃起來脆脆香香又QQ的，還有雞蛋糕，但超容易飽，另外夜市牛排也是他每次去夜市必吃的品項，「大家去夜市最常吃啥」？
貼文一出，金黃酥脆、一口咬下就讓人超滿足的「地瓜球」被最多網友提及，「地瓜球無敵吧」、「地瓜球，便宜好吃」、「地瓜球必吃」、「地瓜球、燒烤串、關東煮、麻辣鴨血和鹽水雞」。
不過，也有其他網友分享自己認為到夜市最常吃的、最划算的品項，「雞屁股」、「烤鳥蛋」、「臭豆腐」、「紅茶冰」、「甘梅薯條」、「雞腿排」，而雖然網友們都積極大推「地瓜球」，但事實上，南北價格差異非常大，在南部夜市地瓜球確實屬於高CP值的食物，三包五十的店家常有，但北部地區以一包五十起家的商家則比較多，甚至有80元一份的情況，物價差異非常大，是否真的最划算，還是要以地區性來看。（編輯：郭佩蓉）