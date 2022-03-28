威爾史密斯上台揍人！小威廉絲「傻眼發文」：需要喝一杯
第94屆奧斯卡金像獎頒獎典禮，在台灣時間今（28）日上午登場，怎料頒獎嘉賓克里斯洛克（Chris Rock），中途竟開起威爾史密斯（Will Smith）妻子玩笑，讓他一氣之下衝上台怒甩一記耳光，引發各界議論。而威爾史密斯本次入圍的電影《王者理查》，是取自小威廉絲（Serena Williams）的真實故事，結果今日現場「片中爸爸」的一巴掌，讓小威廉絲也忍不住在社群發出傻眼動態，直呼「需要喝一杯」。
回顧當時頒獎現場，當時克里斯洛克開玩笑說，希望在《魔鬼女大兵2》看到潔達蘋姬史密斯（Jada Pinkett Smith），嘲笑潔達的脫髮問題，威爾史密斯氣到衝上台給克里斯洛克一巴掌，為太太出頭，還大聲咆哮：「不要用你的臭嘴說出我老婆的名字」場面相當尷尬，堪稱奧斯卡最大放送事故。
由於事出突然，除了在場許多好萊塢大咖都傻眼外，《王者理查》電影的原型人物，網球名將小威廉絲當下也在IG發出幾則限時動態，只見她雙眼瞪大、嘴巴半開，相當驚訝的表情，她在影片中表示「我現在剛坐下，我現在得喝一杯」，表達自己對威爾史密斯剛剛的舉動需要喘一口氣。
而在事發過後10分鐘，威爾史密斯就靠著《王者理查》奪下從影32年以來，首座奧斯卡影帝，他也感性的表示，電影中，他飾演的理查威廉斯會為了家人而戰，「作為藝人常常會受到批評和嘲諷，但我也會保護我的家人」，並向奧斯卡主辦單位致歉。（編輯：張志浩）