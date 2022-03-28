威爾史密斯暴打頒獎人！「無消音影片」瘋傳 網看完懂了
▲奧斯卡頒獎嘉賓克里斯洛克（Chris Rock）引言開了威爾史密斯老婆潔達蘋姬（Jada Pinkett Smith）的玩笑，引發威爾史密斯怒火。（圖／Shutterstock）
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▲奧斯卡頒獎嘉賓克里斯洛克（Chris Rock）引言開了威爾史密斯老婆潔達蘋姬（Jada Pinkett Smith）的玩笑，引發威爾史密斯怒火。（圖／Shutterstock）
第94屆奧斯卡金像獎頒獎典禮在台灣時間今（28）日上午登場，結果卻傳出威爾史密斯（Will Smith）上台痛揍頒獎人克里斯洛克（Chris Rock）的放送事故，其原因在於克里斯洛克拿妻子潔達·蘋姬（ Jada Pinkett Smith）的髮型開玩笑，在直播現場導播急忙消音，但隨後在推特上流傳多段無消音版本的影片，還原當時情形，讓不少網友驚呼「克里斯洛克實在太過火」。
克里斯洛克在準備頒獎時，提到威爾史密斯的老婆，並且大開潔達·蘋姬的髮型大開玩笑， ▲頒獎嘉賓克里斯洛克（Chris Rock）引言開了威爾史密斯老婆潔達蘋姬（Jada Pinkett Smith）的玩笑，引發威爾史密斯怒火，竟衝上台揮了克里斯洛克一拳。（圖／美聯社） 指出現在的造型很像黛咪摩爾（Demi Moore）在《魔鬼女大兵》裡的造型，但那是因為潔達·蘋姬長年飽受脫髮症之苦，是自己一直以來的困擾，結果威爾史密斯聽完一番話後起身走向克里斯洛克，接著就是一巴掌打過去，讓眾星雲集的場面非常尷尬。
隨後導播連忙消音，但在網路上瘋傳的影片中，威爾史密斯在打完克里斯洛克後，克里斯洛克隨即補上一句「
威爾史密斯剛剛給我一記狠的」，回到座位上之後，威爾史密斯立刻連喊兩次「 別用你那張臭嘴講我老婆的名字」；最後克里斯洛克面露尷尬的說「 剛剛那是.....電視史上最精彩的一刻」。 不少網友看完影片之後紛紛表示「 ▲威爾史密斯奪奧斯卡影帝落淚，並向奧斯卡主辦單位致歉。（圖／美聯社） 這種事情能開玩笑嗎？這麼重大的場合，最後一句還硬要說是最精彩的一刻.....直接頒獎不就好了」、「看完影片就知道威爾是真的生氣啊，有夠不尊重人」、「克里斯洛克實在是太白目了....被打真的是完全不被同情」、「 還在精彩的一刻....看完無消音版只能說力挺威爾史密斯」。
而事後，威爾史密斯卻在10分鐘之後以《王者理查》一劇，首度奪得奧斯卡影帝，他在上台前親吻了妻子，更表示「自己的一生都在保護人、照顧人，謝謝大家，並將獎項獻給家人，我會哭，是因為你們的支持」並且向奧斯卡主辦單位美國影藝學院（Academy of Motion Picture Arts and Sciences）和其他入圍者致歉，但沒向克里斯洛克說聲抱歉，也完全沒有提到克里斯洛克的名字。（編輯：張嘉哲）
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