國小生一堆都拿iPhone？眾人「神解原因」狂讚：蠻有道理
隨著科技日趨發達，現在已經幾乎見不到所謂「按鍵式手機」，智慧型手機人手一機，就連國小生都開始使用。而近日，就有網友發現現在的國小生不只使用智慧型手機，而且幾乎很多都是拿iPhone，結果貼文意外引發廣大迴響，其中有人神解原因被眾人讚爆。
原PO在「Dcard」貼文指出「真的覺得現在的孩子很幸福，常常看到國小生就有人拿iPhone 13在使用，哪像我還在用早期的iPhone 6」；也有網友心有戚戚焉表示「國小的時候看同學拿三星S2快羨慕死，結果高中班上一半都拿蘋果了」。
貼文一出，就有一位網友精闢解釋原因「通常是老人才會這樣感嘆，然後嫉妒時代演進造就物質生活上的提升」結果該留言獲得讚數高達2200人，不少人紛紛同意表示「誰准你說實話了啊」、「這倒是真的，現在的小孩出生的年代就不同了，用的吃的當然都比以前好啊」、「就像阿公阿嬤也會說現在小孩過得很幸福一樣，生活總不可能停滯不前吧」、「真的蠻有道理的，再過20年，我們也會開始感嘆現在小孩過更爽」、「也還好吧，我以後小孩也一定給他最新的手機啊，不能你沒享福下一代就要跟著苦吧」。
不過，也有網友認為「沒說不能使用智慧型手機啊，只是不需要用那麼好吧」、「我覺得太早使用手機真的也沒有比較妥」、「太早使用也不是件好事」、「價值觀還沒有確立的時候，就看到網路上一些花花綠綠的言論對人格的發展不見得是好事」、「科技始終來自人性，但最後也會摧毀心智還沒成熟的小朋友，我自己的小孩不會那麼早給用手機」。（編輯：張嘉哲）