威爾史密斯護妻掌摑頒獎人！奪影帝後道歉 國外網友罵翻
第94屆奧斯卡頒獎典禮，於台灣時間28日早上8點開幕，最佳男主角由威爾史密斯（Will Smith）奪下，可因為稍早妻子被頒獎人克里斯洛克（Chris Rock）開玩笑，他衝上台大力地掌摑對方，奪獎後在台上潸然淚下，與奧斯卡頒獎典禮及現場的所有人道歉，該片段被上傳至推特後，引來網友一陣撻伐。
威爾史密斯奪得影帝殊榮後，在台上解釋先前打克里斯洛克的原因，於電影《王者理查》中，他扮演了網壇天后威廉斯姊妹的父親，故表示：「威廉斯是一位勇於捍衛家庭的男人，在這個時刻我感覺受到上帝的感召」，「不只是剛剛說的，我在生活中還要保護所有人，包含家人，我要成為他們的護城河」，並含淚道出委屈「我知道身為一個演員，必須要能承受別人的評論，即便收到不尊重的對待，也要永遠保持微笑，像是自己什麼都不在意」。
接著他向在場所有的人道歉：「我要跟奧斯卡頒獎典禮道歉，還有入圍者及在座的所有人道歉，我現在流淚不是因為得獎，跟輸贏無關，而是能站在這發光發熱，可以為了劇組的眾人站在這裡」，並表示「希望奧斯卡還可以再邀請我來」。
奧斯卡頒獎典禮將威爾史密斯的得獎感言放上推特，國外網友卻不領情「所以在奧斯卡上暴力行為是允許的？他得最佳男演員的意思是他是最會演道歉的人，對吧？」、「這是在祝賀一位剛剛在國際觀眾面前犯下暴力行為的人嗎？」、「這行為是錯誤的，暴力不是正確答案」、「儘管他表現出色，但他的奧斯卡應該因為暴力而被取消。一個真正的男人會私下處理他的問題」。 （編輯：李惠婷）