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最想復刻麥當勞啥餐點？全場狂點「它」：比聖代還經典

▲麥當勞曾有許多經典商品，有網友好奇「大家最想復刻麥當勞什麼餐點」引起熱烈討論。（圖／記者陳雅雲攝）
▲麥當勞曾有許多經典商品，有網友好奇「大家最想復刻麥當勞什麼餐點」引起熱烈討論。（圖／記者陳雅雲攝）

編輯中心/綜合報導

2022-03-28 15:44:43

台灣愛吃速食的民眾相當多，不僅品牌多元餐點也相當美味，還會不定時推出新商品吸引客人味蕾，多年經營之下已累積許多經典商品。而近日知名品牌「麥當勞」除了將停售8項產品，也宣布再度開賣2項過去廣受民眾喜愛的漢堡。不過就有一名網友好奇詢問，那些停售的項目中最想復刻哪一種餐點？貼文一出立刻引起熱烈討論。

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原PO在《PTT》板發文「如果可以復刻一種麥當勞餐點，你會選誰？」表示最近板烤雞腿堡復刻回歸後，自家附近的麥當勞到了吃飯時間，自助點餐機與結帳櫃檯前都塞滿人潮，因此原PO也好奇「大家心目中最想找回的麥當勞商品是什麼呢？」

貼文一出，立刻引起老饕們熱烈回應，其中最多人點名奶昔：「奶昔，我麥當勞人生第一項吃的，就是奶昔」、「奶昔，超經典」、「奶昔」、「還我奶昔」、「問了就是奶昔」、「奶昔+1，而且是香草口味」、「唯一想要奶昔大哥」、「奶昔拜託」、「奶昔，超懷念」、「奶昔，求你賣」。

▲麥當勞的奶昔是最多人點名想要復刻的餐點。（圖／翻攝自McDonald`s UK）
▲麥當勞的奶昔是最多人點名想要復刻的餐點。（圖／翻攝自McDonald`s UK）
另外也有不少經典品項是網友懷念的：「照燒豬肉堡」、「照燒豬肉+1，麥當勞最好吃漢堡，沒有之一」、「還我焦糖熱奶茶」、「巧克力聖代」、「巧克力聖代，夠甜壓力大時吃一杯真的爽」、「雙層四盎司牛肉吉士堡」、「漂浮雪碧！」、「還我起司豬排堡、千島黃金蝦堡」、「搖搖薯條、草莓聖代」另外也有人搞笑表示：不要復刻點餐，但給我十年前的價錢」。（編輯：陳珮瑜）

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