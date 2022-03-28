女友叫外送後「收到1句話」！男子見了氣炸：當面講啊
現今外送服務興盛，生活中很常會有與外送員接觸的時候，就有位女生完成食物訂單後，發現剛剛為她服務的外送員加了自己的Line，甚至還傳訊表示想要互相認識，此女生的男友看見短訊內容後極其傻眼，將整件事公布在網路上，而該人的行徑也遭到眾多網友撻伐。
原PO於臉書社團《爆廢公社公開版》貼上照片，內容是一位外送員傳Line給他女友，表示想進一步認識的訊息。他在文中表示，非常感謝該外送員為他們服務，自己也能體諒遇到心儀的人時會有衝動，但是不認同此人利用職務之便，直接透過電話號碼私自加Line，喊話說「先生，你下次要加賴可以當面說嗎？害我女朋友一個措手不及」。
有類似經驗的網友立刻出聲責罵「我遇到的是貨運司機」、「用工作得來的聯絡資料搭訕真的很噁耶，超沒職業道德」、「我也遇過，我當時挺著孕肚，覺得很瞎，想說怎麼還會加」、「我有一次收完郵局包裹，然後郵差打來約我喝咖啡…也是有扯」，甚至有女外送員反被客戶加Line「我有在兼職外送，也會被客人反抄電話….」。
部分人則對此行為抱持輕鬆的態度，「覺得有勇氣追求喜歡的對象沒什麼不對，只是他應該先問對方484單身，哈哈」、「沒事啊，我男友也是來我家收貨直接看貨單電話＋我line的阿！哈哈」。 （編輯：李惠婷）