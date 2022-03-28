起司片放油鍋炸！30秒變「隱藏版美食」 網笑：國王料理
對許多民眾來說，起司是一種既美味又邪惡的美食之一，無論是添加在鹹食或是甜點裡，濃郁的香味總是令人食指大動。日前有一網友突然靈機一動，想將起司片放入油鍋裡炸，沒想到結果真的變成「隱藏版美食」，讓網友全都看傻了！
這名韓國網友在TikTok平台上經常分享將各種食材放入油鍋裡炸的影片，這天他將一塊起司片放進油鍋裡炸，想說能否變成美味的炸起司片？而隨著起司片與油炸籃子下鍋後後，熱油慢慢滾了起來，怎料30秒後拿起籃子時，裡面的起司片已經漸漸消失，只剩下籃子底部卡了一些些「黃色碎屑」，果然變成「隱藏版美食」啦！
由於這段影片在兩個月內吸引超過240萬人次觀看，也有台灣網友將影片分享在《爆廢公社公開版》臉書社團，許多網友看了都忍不住笑虧：「這是炸心酸喔」、「炸了個寂寞」、「我浪費了32秒」、「恭喜獲得起司油」、「我以為會膨脹很好吃那樣」、「本來真的想炸看看的」、「真的隱藏起來了」、「這下變國王的起士了啦！到底哪個天才會這麼天？我還想著說不定會有什麼驚奇結果」。
另外也有鄉民表示：「炸一分鐘，刷半小時」、「看到網子變這樣超難刷= =」、「網子直接丟掉」、「這個應該會洗到很想哭」、「後續清洗很麻煩」，不過也有網友提到「要沾點粉啦！」、「起司裹粉真的能炸，之前我在居酒屋有做過」，現在一起來看看這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）