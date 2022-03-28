球場上太辣！梓梓PO「滅火照」澄清 雙腿輕觸震撼3萬人
被封為啦啦隊「最辣女神」的梓梓（董梓甯），不僅身材比例超級逆天，舞蹈實力更是驚人，北中南都有粉絲特地到場專程看她。近日，梓梓又特地發文澄清一則傳言，都說他們啦啦隊在球場上太辣，結果一張想要滅火降溫的照片，又湧進3萬人按讚朝聖。
梓梓，27日突然PO出一張照片宣布，「傳言都說我們夢想家在球場上都太過辣，我想澄清一下…這不是謠言，是真的」。
原以為梓梓的照片會收斂許多，沒想到不僅沒有降溫，反而更加火辣，由下往上拍，再配合梓梓專業的姿勢，身材等級再度提升，長腿、臀部曲線拍的近乎完美，誘人的邪惡角度，3萬多人通通暴動。
就連藝人熊熊都忍不住朝聖「真的又辣又正」，大家紛紛留言「全臺灣最辣無誤，辣到我都想馬上飛去了」、「是真的辣，比鬼椒還辣」、「好扯喔！真的前後上下都有戲啊啊啊」、「這腿好美啊」。
目前為台灣職籃PLG聯盟－台新夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」的隊長梓梓，自從職棒時期就備受關注，身材一年比一年更加離譜，但事實上梓梓可是做足功夫，除了每天練舞以外，更靠著飲食控制和運動健身，才擁有如此傲人的23吋螞蟻腰，和驚人腹肌，同時也成為許多女孩子的榜樣。（編輯：詹鎰睿）