iPhone剛過保就壞！他嘆「這機型」用1年變垃圾 網戰翻
iPhone是許多人熱愛的手機品牌，甚至還有果粉每一代iPhone都要入手，不過近日有網友卻分享，他女友買了iPhone12，但過了一年保固後就徹底壞了，拿去直營問維修員也講不出所以然，維修費甚至高達手機原價一半，令他相當無奈，貼文引起網友熱議。
原PO在爆料公社發文提到，自己的女朋友去年2月買了iPhone12，一路正常使用，從來沒摔過 ，也沒泡水 ，每天當小孩一樣呵護，充電線也都使用原廠，「但近日要用手機時，卻忽然無法開機，明明早上9點還在用，10點的時候就沒辦法了，按鍵完全沒反應，網絡拯救死機的按法都試過了，全程都放在桌上，過保固一年一個月馬上就壞了？」
原PO接著說道，之後拿去直營問維修員，只說主機板壞了，電腦檢測無法過電，加電池更換需要13800元，這樣的結果讓原PO直呼「剛過保固一個月就變垃圾」，並強調，「過保固是事實，但完全不是人為用壞的，修理費用高達手機一半，實在無法接受，手機目前還沒修，因為還在想值不值得，店員是建議不要」。
貼文曝光後，有相同經歷的網友紛紛留言「我也是12pro，上禮拜才去換主機板，也是無法過電，也是剛過保固，然後上一秒還在使用，下一秒直接關機，然後就無法開啟」、「我兒子之前也是買一隻12的，結果也是不到一年就GG了」、「又一個12的犧牲者，我也是7用四年換12，超後悔」。
不過也有其他網友表示，「有人可以用5~7年，有的只能用1年多，只能怪運氣不好」、「下次記得買任何手機，請買好手機保險2年的」、「誰知道你說的正常使用是怎樣叫正常，過保就只能鼻子摸摸」、「電子產品壞了有很多可能性，也可能是品質問題，但他有提供完整1年保固，你還能怪他嗎？」、「過保了還是拿去外面修吧，應該可以便宜不少」。（編輯：張志浩）