威爾史密斯揍人護妻！醫心疼她「痛苦病況」轟：話別亂講
台灣時間今（28）日為第94屆奧斯卡頒獎典禮，但過程中頒獎嘉賓克里斯洛克（Chris Rock）致詞時，因為拿威爾史密斯（Will Smith）的妻子潔達·蘋姬·史密斯（Jada Pinkett Smith）的髮型開玩笑，導致威爾衝上台揍人，對此皮膚科醫師也針對潔達罹患的「圓形禿」做出解釋，並強調「很多話不能亂講」。
皮膚科醫師林昀萱在臉書粉專發文說道，圓形禿俗稱的「鬼剃頭」，是一種自體免疫的問題，屬於非疤痕性落髮，頭髮之後還是有可能再長出來的，雖然說是自體免疫的問題，但也可能跟家族史、飲食、壓力、感染、疫苗、賀爾蒙變化有關，任何年紀都可能發生，還可能合併指甲和其他自體免疫的問題，例如：甲狀腺異常、白斑、異位性體質。
從外觀上，可以看到患者頭髮禿一塊，小塊、大塊、單一塊、很多塊都有，甚至有些人會整頭頭髮都掉光，更嚴重的連眉毛、睫毛、甚至全身的毛髮都掉光，數據顯示，有7~66%的人可能同時有指甲問題，像是指甲出現凹洞、變粗糙、出現橫向凹溝、變厚或變薄等。
此外，34~50%的人一年內會自己好，但也有14~25%的人可能會進展到全頭禿髮或是全身性禿髮，但這也不表示頭髮掉越多就越無法恢復，事實上還是有超過90%的人有機會讓頭髮全部長回來，不過有這種困擾的人，就算這次頭髮恢復了，之後還是可能會有同樣的情況再度出現。
林昀萱表示，針對圓形禿的處理，包含外用類固醇、免疫療法、低能量光照等；她更強調，其實「深受這樣困擾的人其實很常見，自己就曾遇過一個年輕女孩在面前掉眼淚，說她的同事笑我禿頭，頭髮都長不出來，我每天上班都覺得壓力好大」，呼籲大家別只知道東西不能亂吃，也要曉得話不能亂講。（編輯：張志浩）