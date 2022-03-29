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龍龍自豪「早知學威爾史密斯揍一拳」！喜劇圈挖舊帳嗆爆

▲龍龍去年4月在「炎上」節目被老K開玩笑，隨後9月爆出事件始末，如今搭上威爾史密斯賞頒獎人巴掌的風潮，再度引發討論。（圖／翻攝龍龍FB）
▲龍龍去年4月在「炎上」節目被老K開玩笑，隨後9月爆出事件始末，如今搭上威爾史密斯賞頒獎人巴掌的風潮，再度引發討論。（圖／翻攝龍龍FB）

編輯中心/綜合報導

2022-03-29 07:14:16

第94屆奧斯卡金像獎頒獎典禮在昨天舉行時意外發生插曲，威爾史密斯（Will Smith）因為不滿頒獎人克里斯洛克（Chris Rock）大開老婆脫髮症的玩笑，因而上台揍了他一拳，引發全球震驚。結果喜劇演員龍龍隨後就在事件發生後，在臉書上拿自己去年發生的爭議出來吐槽「當初應該衝上台揍一拳的，大家就會說好帥，真女拳」！結果貼文引來不少網友不滿，甚至喜劇圈的多位演員也看不下去，發文開嗆。

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龍龍在看完威爾史密斯事件之後，疑似有感而發，想到去年自己再炎上場合遭受老K「脫稿演出的霸凌」，於是表示「可惡，我真的要好好反省，當初應該衝上台揍一拳的，而不是躲起來哭，大家就會說『好帥！真·女拳』」但貼文曝光之後，引來網友熱烈討論「......威爾參加的又不是炎上＝＝」、「妳的場合跟威爾的場合有一樣嗎？」、「我比較擔心妳在炎上的場合打別人一拳，反而被打更多拳吧＝＝」。

對於龍龍的言論，同為喜劇演員的凱莉PO文諷刺「在媒體面前哭哭啼啼叫作躲起來哭，血口噴人後再說我忘記了，操作失敗後再說這個叫女權，以後火烤大會大家上台互甩巴掌就好！怎麼好意思自比Will Smith？還是你們都很會演？」顯然對龍龍的發言並不認同。

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▲凱莉隔空開嗆龍龍，暗酸她「以哭操作失敗之後，再出來說打別人是一種女權」。（圖/龍龍、凱莉臉書）
而藝人黃豪平，也是喜劇圈的一員，他也在臉書上表示「我們不能代表Chris Rock道歉，妳也沒有資格以為自己是被冒犯的Will Smith」雖然文中並沒有明確指出對象，但使用的是女部的「妳」，加上與龍龍發文時間相差不遠，不少網友都猜到是在對龍龍的發文喊話。（編輯：張嘉哲）

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