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快訊／威爾史密斯道歉了！出拳後首發聲明　向克里斯認錯

▲威爾史密斯不負眾望奪下奧斯卡影帝，但美國影藝學院譴責他的暴力行為，更傳出要收回小金人的聲音。（圖／美聯社／達志影像）
▲威爾史密斯不負眾望奪下奧斯卡影帝，但美國影藝學院譴責他的暴力行為，更傳出要收回小金人的聲音。（圖／美聯社／達志影像）

編輯中心/綜合報導

2022-03-29 07:50:032022-03-29 08:01:04

第94屆奧斯卡金像獎頒獎典禮在台灣時間（28）日上午登場，結果卻傳出威爾史密斯（Will Smith）上台痛揍頒獎人克里斯洛克（Chris Rock）的放送事故，引發全球議論，對此，威爾史密斯也在台灣時間今（29）日上午7點半發出道歉聲明，表示「我成為了我最不想成為的那種人，在充滿愛和善意的世界裡，沒有暴力的容身之地」，首度在衝突事件後，公開對社會大眾道歉。

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威爾史密斯表示「各種形式的暴力都是有破壞性的，我昨晚在奧斯卡頒獎典禮上的行為是不可接受和不可原諒的，以我作為笑話是工作的一部分，但關於妻子健康狀況的笑話讓我無法忍受，我情緒太過激動」。

克里斯，我想公開向你道歉」威爾史密斯提到「我錯了！我很尷尬，我成為了我最不想成為的那種人，在充滿愛和善意的世界裡，沒有暴力的容身之地，我還要向學院、節目製作人、所有與會者和全世界觀看的所有人道歉，我想向威廉姆斯家族和我的理查德國王家族道歉，我深感遺憾的是，我的行為玷污了我們所有人原本美好的旅程」。

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▲威爾史密斯在暴打頒獎人後，首度發文道歉。（圖/威爾史密斯臉書）
回顧整起事件，克里斯洛克在準備頒獎時，提到威爾史密斯的老婆，並且大開潔達·蘋姬的髮型大開玩笑，指出現在的造型很像黛咪摩爾（Demi Moore）在《魔鬼女大兵》裡的造型，但那是因為潔達·蘋姬長年飽受脫髮症之苦，是自己一直以來的困擾，結果威爾史密斯聽完一番話後起身走向克里斯洛克，接著就是一巴掌打過去，讓眾星雲集的場面非常尷尬。

由於事情發生太突然，導播根本來不及避掉該放送事故，僅能連忙消音，但原始影片仍在網路上瘋傳，威爾在打完克里斯洛巴掌後，回到座位上還二度大聲吼叫「別用你那張臭嘴講我老婆的名字」，最後克里斯洛克面露尷尬的說「剛剛那是.....電視史上最精彩的一刻」，事後威爾史密斯的舉動引來國外網友不滿，甚至傳出警方介入調查，且奧斯卡高層震怒的消息，恐怕要收回威爾史密斯以《王者理查》奪下影帝的小金人。（編輯：張嘉哲）

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