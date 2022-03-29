iPhone為何在台沒對手？眾「1字」神解 安卓痛哭挽不回
目前智慧型手機發展至今，有獨立iOS系統的iPhone，以及多品牌共有的安卓系統，以台灣來說，使用iPhone的比例高達6成之多，不過在國外卻不見得是iPhone較為吃香，部分國家安卓系統仍然受到民眾喜愛。但為什麼台灣人這麼喜愛iPhone呢？近日，就有網友討論「iPhone到底有什麼優點？」答案意外點破安卓輸在起跑點的原因。
原PO在PTT貼文指出「根據我的觀察，發現網路上大部分人推薦要買哪支手機時，都會選擇iPhone，其原因不外乎就是『順』，可以一支就用好幾年，那除了這個優點之外，iPhone還有什麼比較具體好用的地方嗎？有沒有果粉可以八卦一下？」
貼文一出，網友紛紛回應「只要『順』就能屌打一切」、「光是『順』就沒啥好比的！其他手機直接滾蛋」、「所有的手機優點建立在手機要『順』啊！」、「『順』就已經夠了，之前買過其他牌的，用沒多久就卡爆」、「我覺得用了一兩年要賣，還賣得掉也是iPhone一個優點」、「看朋友i6s可以用好多年，還是很順」、「我現在還在第一代SE，整體都『順』，這就超級棒！」
綜合網友意見，iPhone之所以使用人數比例高居不下，其原因在於系統耐用，用戶在使用時，即便多年後仍舊維持手機非常『順』，而在早些時期，蘋果搶先搶下這個特點，安卓陣營的手機則是頻傳壽命相對iPhone少很多，用沒多久就卡頓等等，即便現在隨著晶片、系統提升，甚至功能完全超車頻果，但因為長年來累積「卡頓」形象根深台灣人心中，不少人用過iPhone再也不願意嘗試安卓系統的手機，一路到現在都挽不回局勢，未來安卓新機如何突破台灣人心房與iPhone匹敵，也是一大課題。（編輯：張嘉哲）