黑卡網紅超哥摟妹開房間！G胸妹神到了 本尊火辣照曝光
YouTuber超哥先前遭週刊爆料指出，帶小模曾薇亞上摩鐵，還脫掉上衣，但事後澄清只不過是蓋棉被純K歌，如今又被拍到和一名爆乳辣妹進入飯店，隨後不僅與超哥合拍的影片被起底，個人的IG也被搜出，發現其身份是一名外拍嫩模，名為KAMA baby，打開IG都是尺度全開的火辣照片。
據了解，該名嫩模KAMA baby去年底時與超哥拍片相識，兩人在拍攝影片大聊外拍女模的職業秘辛，而當時她穿著超低胸上衣，事業線展露無遺，在拍片過程當中，超哥眼睛不時會看向KAMA baby的胸部，甚至還直接說「我好想把我的頭埋進去」但也表明自己雖然有妻小，還是不影響自己欣賞辣妹，且頻頻稱讚女方長得漂亮又有氣質。
而翻開KAMA baby的IG，有超過一萬名粉絲追蹤，裡頭除了記載自己女模外拍的日常之外，出遊以及日常生活大尺度的照片也不少，據悉，目前KAMA baby年紀24歲，還在就讀化工科碩士，是一名高材生，因緣際會被現在的經紀人相中，並詢問是否「有沒有興趣進入外拍圈」，才開始從事這行業。
而針對這次又被拍到和辣妹開房間，據《鏡週刊》報導，超哥回應「五星級飯店是個公開場合，我今天跟友人走進去，飯店裡有很多公共場合，那又代表什麼？我跟任何人走進去有需要報備嗎？飯店裡有餐廳、酒吧，我是常客，那邊的設施我可以任意使用，請不要移花接木、看圖說故事」。（編輯：張嘉哲）