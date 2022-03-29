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威爾史密斯揍人「台美風向大亂鬥」！關鍵竟是2年前節目

▲第94屆奧斯卡在（28）日盛大舉行，結果途中威爾史密斯（Will Smith）上台痛揍頒獎人克里斯洛克（Chris Rock）的放送事故，引發全球討論。（圖／美聯社／達志影像）
▲第94屆奧斯卡在（28）日盛大舉行，結果途中威爾史密斯（Will Smith）上台痛揍頒獎人克里斯洛克（Chris Rock）的放送事故，引發全球討論。（圖／美聯社／達志影像）

編輯中心/綜合報導

2022-03-29 11:52:16

第94屆奧斯卡頒獎典禮在台灣時間（28）日盛大舉行，結果途中威爾史密斯（Will Smith）上台痛揍頒獎人克里斯洛克（Chris Rock）的放送事故，引發全球討論，起因雖然為克里斯洛克開威爾史密斯妻子「脫髮症」的玩笑，因而成為導火線，但消息傳開之後，在東西方的回應卻是完全大大的不同。對此，老外網紅嗩吶（Sona）就拍片分析其原因，並解釋其風向不同的原因在於2年前。

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回顧整起事件，克里斯在準備頒獎時，以一個幽默口吻提到，威爾史密斯的老婆潔達·蘋姬的髮型，很像黛咪摩爾（Demi Moore）在《魔鬼女大兵》裡的造型，但那是因為潔達·蘋姬長年飽受脫髮症之苦，是自己一直以來的困擾，結果威爾史密斯聽完一番話就起身走向克里斯洛克，接著就是一巴掌打過去，並在下台之後連喊兩次「別用你那張臭嘴講我老婆的名字」，讓眾星雲局的場面十分尷尬，克里斯洛克面露尷尬的說「剛剛那是.....電視史上最精彩的一刻」。

▲頒獎嘉賓克里斯洛克（Chris Rock）引言開了威爾史密斯老婆潔達蘋姬（Jada Pinkett Smith）的玩笑，引發威爾史密斯怒火，竟衝上台揮了克里斯洛克一拳。（圖／美聯社）
▲頒獎嘉賓克里斯洛克（Chris Rock）引言開了威爾史密斯老婆潔達蘋姬（Jada Pinkett Smith）的玩笑，引發威爾史密斯怒火，竟衝上台揮了克里斯洛克一拳。（圖／美聯社）
而消息傳回台灣之後，多數人認為「威爾史密斯並沒錯，克里斯在該場合實在太白目」、「拿別人疾病開玩笑真的不行，被打剛好」；但在國外網友眼中，不少人認為「威爾史密斯真的是超沒風度的演員，克里斯只不過是在開玩笑，要求取消他的得獎資格」、「克里斯僅管玩笑不恰當，但在這種場合上使用暴力，實在應該要嚴重懲處！」、「這次站在克里斯這邊了！不僅被打沒有暴怒，還幽默化解，威爾史密斯欠他一個真正的道歉」。

而究竟為何東西方對於此事的風向會大不同呢？一位美國演員、同時也是音樂製作人及DJ的網紅「嗩吶」就拍片分析，他透露「台灣人大多數稱讚威爾史密斯是真男人，而美國人多數是稱讚克里斯洛夫挨打後仍冷靜應變，讓典禮不至於中斷」。

「這原因其實很簡單，因為威爾史密斯在過去，給台灣影迷英雄印象；但在美國民眾的眼中，從2020年發生妻子潔達在節目中坦承出軌，小王是兒子最好的朋友，夫妻倆還不避諱的在節目上大聊家務事時，美國人就對威爾史密斯以『綠帽男』得稱號來嘲笑，也變得沒那麼喜歡他」嗩吶提到，加上威爾史密斯出手打人，被美國人認為不是純粹護妻，只不過是一個情緒的轉移和發洩，才紛紛選邊站在克里斯洛克這邊。

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