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威爾史密斯那巴掌出公仔了！超狂成品出爐　網大讚：買爆

▲威爾史密斯在第94屆奧斯卡頒獎典禮掌摑克里斯洛克，玩具廠商看準商機立刻推出造型公仔，超狂成品出爐。（圖／美聯社／達志影像）
▲威爾史密斯在第94屆奧斯卡頒獎典禮掌摑克里斯洛克，玩具廠商看準商機立刻推出造型公仔，超狂成品出爐。（圖／美聯社／達志影像）

編輯中心/綜合報導

2022-03-29 12:52:07

第94屆奧斯卡頒獎典禮上，威爾史密斯（Will Smith）因為克里斯洛克（Chris Rock）對自己愛妻開不當玩笑，憤而走向台前打出了「轟動世界的那一掌」，成為影史上極為經典的一幕，網路上各種迷因、哏圖如雨後春筍般冒出，便有玩具廠商見到商機，立刻生產「威爾史密斯掌摑克里斯洛克」的公仔，重現當下。

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威爾史密斯在奧斯卡頒獎典禮上，因為妻子潔達蘋姬史密斯（Jada Pinkett Smith）被開病症玩笑，暴怒之下走向台前大力賞頒獎人克里斯洛克巴掌，其手部高舉、氣勢洶洶的畫面，一時間在全球瘋傳，不管有沒有關注94屆的頒獎典禮，眾人都一定知道這驚人的「捍衛愛妻之掌」。

就有玩具廠商見風頭正熱，竟然讓工廠製造出「威爾史密斯掌摑克里斯洛克」的公仔，標題更用斗大的字體寫到「所有人都討厭克里斯（everybody hates chris）」，旁邊也逗趣附註這版本是「功夫巴掌（Kung Fu Slap）」。

▲玩具廠商趕上熱潮，推出「威爾史密斯掌摑克里斯洛克」的公仔。（圖／Instagram：hands_of_doom_） 
▲玩具廠商趕上熱潮，推出「威爾史密斯掌摑克里斯洛克」的公仔。（圖／Instagram：hands_of_doom_） 
網友們見照片紛紛推爆，回覆「太有效率了！商機不等人啊！」、「玩具商也太有效率，懂賣」、「我要買爆！」，有人詢問「閃電般的快！你是從發生的那一刻開始設計的嗎？」，廠商回答「哈哈，是的，我認為它會成為一個很棒的公仔！」。 （編輯：李惠婷） 


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