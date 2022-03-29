威爾史密斯「笑完才開揍」！律師疑惑了：是愛老婆還是怕
昨（28）日美國男星威爾史密斯以電影「王者理查」成為新科奧斯卡影帝，不過卻在典禮上發生失控揍人的畫面，起因為頒獎人克里斯洛克對威爾史密斯妻子潔達蘋姬開了光頭的玩笑，讓他氣得上前掌摑，片段流出後立即造成轟動，對此，律師李怡貞觀察威爾史密斯一系列動作後也發文問了：「到底是愛老婆還是怕老婆呢？」
威爾史密斯打人風波爆出後，李怡貞律師在臉書上表示，「大家仔細看影片，一開始老婆在不爽翻白眼，史密斯還正在大笑，之後就上台揍人了⋯」讓她納悶地問：「到底是愛老婆還是怕老婆呢？」
貼文一出，網友紛紛留言，「這一掌不打，回家就是Will被老婆打」、「不管是愛老婆還是怕老婆，他都做到了無條件支持另一半，這才是真男人」、「這叫作男人的求生慾」、「不管是愛還是怕，我都覺得他很讚！有很多人都不會也不願保護自己的另一半和家人」、「打人是不對的，但Will太man了」、「不管是愛老婆還是怕老婆，這一巴掌我覺得很可以」。
也有網友認為，「我想他後來發現他的太太真心覺得受傷了，所以才上台揍了主持人」、「應該是本來覺得一點玩笑沒什麼，但發現老婆走心了⋯才打人」、「可能看到妻子受傷的神情吧，才反應過來」。（編輯：賴禹妡）