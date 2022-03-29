房間窗後「詭異斷頭」緊貼？眾一看全被嚇爛 真面目揭露
清明連假快到了，許多人都忙著準備掃墓的事宜，也有些人先趁著空檔完成祭祖，而每當清明、中元等節日來臨時，民眾的神經也會變得特別敏感，常被日常生活中的物品和巧合所驚嚇，有網友就分享，近日在房間窗外瞄到一顆詭異的斷頭被嚇爛，再仔細看完後才發現是虛驚一場。
一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文分享，最近自己待在家中房間的被窩時，視線不經意的瞄到一顆人頭，刻意停留後，才發現窗外竟然有一顆斷頭、雙眼閉上面對自己，透過窗戶看出去景象有些嚇人；不過再往前一看，原來是知名品牌「星巴克」的袋子，讓他氣得直呼「不要給我放那邊」！
貼文曝光後引發熱議，網友留言「第一眼看真的有被嚇到」、「真的有點可怕」、「好強烈的靈動，感受到了」、「有時候真的覺得那袋子有點恐怖」、「不特別想，當下根本不會覺得是星巴克」、「才剛掃墓完，看到這個...」、「是誰放的啦，現在在房間怕爆」。
此外，許多網友反而因此被逗樂，紛紛標記好友一起朝聖，並留言「很應景啊！清明快到了」、「買星巴克給我注意一點耶」、「有時候真的覺得那個袋子很恐怖」、「我也被嚇過，回想起來好好笑」、「太好笑了，這要發靈異公社啊」、「多個枕邊人，有趣啊」。（編輯：張志浩）