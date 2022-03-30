COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

威爾史密斯懲處將出爐！老婆終於發聲　「2行字」藏玄機

▲威爾（左）護愛妻潔達出手施暴，國外輿論批判多過聲援。（圖／The Academy IG）
▲威爾（左）護愛妻潔達出手施暴，國外輿論批判多過聲援。（圖／The Academy IG）

編輯中心/綜合報導

2022-03-30 06:47:33

第94屆奧斯卡頒獎典禮日前舉辦時，途中威爾史密斯（Will Smith）上台痛揍頒獎人克里斯洛克（Chris Rock）一幕，引發全球討論，起因雖然為克里斯洛克開威爾史密斯妻子「脫髮症」的玩笑，因而成為導火線，但消息傳開後，引發國外網友極大反彈，而威爾史密斯也在典禮隔天公開道歉，妻子潔達蘋姬（Jada Pinkett Smith）則是沉默兩天後，在IG首度發文，但其內容又引發不少人討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀
潔達蘋姬在IG上發出文字，以簡單的粉紅色為底圖，寫下簡單兩句話「This is a season for healing, and I'm here for it」（這是個用來治癒的季節，而我準備好了），雖然並未解釋是在說什麼，但由於是在典禮之後首度發出動態，不少網友認為這就是在回應威爾史密斯揍人事件。

▲
▲威爾史密斯妻子潔達蘋姬（Jada Pinkett Smith）沉默兩天後，在IG首度發文。（圖/潔達IG）
不少網友將其動態轉到論壇之後，再度掀起熱議「所以打人是治癒的方式嗎？這並不是一個好方法」、「真是神秘的兩句話，但應該就是指威爾的事吧」、「潔達應該要了解克里斯是一名喜劇演員的身份，進而阻止威爾做出那樣的舉動」；不過，也有人認為「事情都過去了，威爾史密斯都出面道歉了，媒體社群還是不放過彼此嗎？」

而對於威爾史密斯接下來的懲處如何，美國影藝學院今天就會召開董事會，外界猜測懲處可能有三種，包括第一，收回威爾的小金人；第二，遭停權1年，他未來1年內的作品將不得被提名；第三，他可能會像淫魔製片哈維韋斯坦與「天才老爹」比爾寇斯比一樣，被開除影藝學院成員資格，一切端看最後影藝學院的決定。（編輯：張嘉哲）

威爾史密斯揍人「台美風向大亂鬥」！關鍵竟是2年前節目

黑卡網紅超哥摟妹開房間！G胸妹神到了　本尊火辣照曝光

威爾史密斯、克里斯洛克和好了！現場好友曝「私下互動」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
如果您有投票權，台南市長的選舉，最後是由民進黨籍現任市長黃偉哲，對上國民黨謝龍介，您的這一票會投給誰？

如果您有投票權，台南市長的選舉，最後是由民進黨籍現任市長黃偉哲，對上國民黨謝龍介，您的這一票會投給誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀