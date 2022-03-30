威爾史密斯懲處將出爐！老婆終於發聲 「2行字」藏玄機
第94屆奧斯卡頒獎典禮日前舉辦時，途中威爾史密斯（Will Smith）上台痛揍頒獎人克里斯洛克（Chris Rock）一幕，引發全球討論，起因雖然為克里斯洛克開威爾史密斯妻子「脫髮症」的玩笑，因而成為導火線，但消息傳開後，引發國外網友極大反彈，而威爾史密斯也在典禮隔天公開道歉，妻子潔達蘋姬（Jada Pinkett Smith）則是沉默兩天後，在IG首度發文，但其內容又引發不少人討論。
潔達蘋姬在IG上發出文字，以簡單的粉紅色為底圖，寫下簡單兩句話「This is a season for healing, and I'm here for it」（這是個用來治癒的季節，而我準備好了），雖然並未解釋是在說什麼，但由於是在典禮之後首度發出動態，不少網友認為這就是在回應威爾史密斯揍人事件。
不少網友將其動態轉到論壇之後，再度掀起熱議「所以打人是治癒的方式嗎？這並不是一個好方法」、「真是神秘的兩句話，但應該就是指威爾的事吧」、「潔達應該要了解克里斯是一名喜劇演員的身份，進而阻止威爾做出那樣的舉動」；不過，也有人認為「事情都過去了，威爾史密斯都出面道歉了，媒體社群還是不放過彼此嗎？」
而對於威爾史密斯接下來的懲處如何，美國影藝學院今天就會召開董事會，外界猜測懲處可能有三種，包括第一，收回威爾的小金人；第二，遭停權1年，他未來1年內的作品將不得被提名；第三，他可能會像淫魔製片哈維韋斯坦與「天才老爹」比爾寇斯比一樣，被開除影藝學院成員資格，一切端看最後影藝學院的決定。（編輯：張嘉哲）