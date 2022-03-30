台灣第一女優「曾揪人夫床戰」挨告！自爆KTV激情被抓包
有著「台灣第一AV女優」稱號的吳夢夢，因為拍攝付費平台的成人片爆紅，近日接受《BBC》專訪時，大方分享自己入行6年以來的真實心境，並表示「認為拍A片感覺好像是錯的，但是又克制不住自己想拍」吳夢夢說，拍A片對自己說來說，現在已經變成一種興趣，而事實上，吳夢夢在AV這條路上，也經歷過不少瘋狂之事，大膽作風經常引起討論。
回顧這幾年吳夢夢的AV經歷，先前已婚的電影製片蔡榕哲被妻子發現與吳夢夢、暱稱「娃娃」的翁姓實況主一起合拍3P無碼A片，蔡妻因此向丈夫、吳夢夢、娃娃及陳女共求償80萬元，台中高分院審理認為吳夢夢等3名女子都不知蔡男是人夫，判決3女免賠，僅蔡男須賠妻子30萬元，全案確定，在當時引起不少討論。
另外去年由網紅米砂執導的成人版《魷魚遊戲》當中，吳夢夢也尬上一角，扮演123木頭人的詭異小女孩，雖然並未事參賽者的一員，但在當時也讓不少粉絲又驚又喜；另外，網紅鄧佳華在去年宣布進軍AV界時，曾經公開點名要與吳夢夢合作，結果遭到吳夢夢在臉書以「我只跟我男友熊吉拍片」打臉，也曾經掀起一波話題。
至於在網路上網友討論的性愛話題，吳夢夢也沒缺席過，曾經有人討論是否在KTV內激戰，原本只是純屬野戰分享，結果貼文就釣出吳夢夢本人回應「我在好樂迪被服務生撞見過…」，讓不少網友朝聖直呼「修蛋幾咧！樓上是在拍片中嗎XD」、「夢夢大濕現身啦！哈哈哈哈Respect」，都能看出吳夢夢被封為「台灣第一女優」的高討論度。（編輯：張嘉哲）