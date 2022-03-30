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最可惜的YouTuber是？「她」正翻沒人理　3年前就爆紅過

▲圍棋女神黑嘉嘉開創經營頻道三個月，但是點閱率卻非常低迷，讓不少網友直呼十分可惜。（圖／黑嘉嘉臉書）
▲圍棋女神黑嘉嘉開創經營頻道三個月，但是點閱率卻非常低迷，讓不少網友直呼十分可惜。（圖／黑嘉嘉臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-03-30 09:55:25

YouTuber這行業近幾年風行，除了國外有多種類型的頻道主外，在台灣也有不少類型的題材影音創作者，包括開箱、實測、懸疑故事、兩性討論等等，每一種都有其相對的觀眾與受眾，不過，近日就有網友發現圍棋女神黑嘉嘉開創經營頻道三個月，但是點閱率卻非常低迷，直呼十分可惜，引發討論話題。

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原PO在PTT貼文指出黑嘉嘉的頻道訂閱數不到五千，觀看次數實在非常低迷......不知道是都沒有想學圍棋的人還是教的太基本，有YouTube流量密碼可以給嘉嘉借鏡的嗎？不然長這麼漂亮沒有人要看實在太慘了，提供一些流量題材給我們嘉嘉吧！」

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▲網友發現黑嘉嘉的YT頻道訂閱數以及觀看數都不高，相當可惜。（圖/黑嘉嘉YT）
只見黑嘉嘉官方頻道，從三個月之前開始經營，主要教學圍棋許多基本知識，除了剛創立時找來阿滴合作影片突破1.6萬觀看以外，其餘不管是直播或者影片，目前沒有一支影片突破一萬的觀看數，人家常說「有正妹」就是流量密碼，但卻難以想像長相出眾的黑嘉嘉開創頻道三個月以來，頻道訂閱數卻不滿五千，令不少網友感到十分可惜。

貼文一出，網友紛紛回應「圍棋市場太小了.....」、「感覺也要拍圍棋以外的東西才能帶動人家看圍棋的影片」、「台灣圍棋人口基數少到哭」、「她應該是紅在日本那邊吧」、「可以詢問Pan流派如何掌握流量密碼」、「可以尋找Pan女神如何掌握粉絲流量密碼」、「改講日文放到日文頻道，應該有成效？」、「沒事的，看到這裡我就去給她訂閱支持下去！」

▲黑嘉嘉私下吃飯也仙氣滿滿。（圖／黑嘉嘉臉書）
▲被日媒封為「千年僅一人的美人棋士」的黑嘉嘉三個月前開設個人YouTube頻道，但成效似乎沒有很好。（圖／黑嘉嘉臉書）
事實上，台澳混血的黑嘉嘉爆紅契機在於2019年參加「扇興杯世界女子圍棋最強戰」，當時的她在四天賽程一路過關斬將，最終奪得季軍，因為長相甜美可愛，帶有仙女氣質，當時在日本媒體引發轟動，不僅多次登上推特熱搜冠軍，還被封為是「千年僅一人的美人棋士」、「圍棋界的佐佐木希」等等，如今開創YouTube頻道仍以圍棋內容作為主軸，在台灣圍棋風氣不盛行的情況要殺出一片天，可就要下非常大的功夫了！（編輯：張嘉哲）

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