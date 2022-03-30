懶理揍人爭議！威爾史密斯得獎超嗨 慶功宴狂歡片段流出
美國男星威爾史密斯近日以電影「王者理查」成為新科奧斯卡影帝，不過卻在典禮上發生失控揍人的畫面，引來各國網友關注，雖然他事後已在IG上發文認錯，卻壓不下來輿論的聲浪，如今還有典禮結束後，威爾史密斯參加慶功宴勁歌熱舞的影片流出，恐怕事件熱度將再次延燒。
回顧本次事件，起因為頒獎人克里斯洛克對威爾史密斯妻子潔達蘋姬開了光頭的玩笑，讓他氣得上前掌摑，下台更大飆髒話，連兩次痛罵克里斯洛克「別用你那張臭嘴講我老婆的名字」，片段流出後立即造成轟動。
事後，外界不斷瘋傳有高層對此震怒，恐將收回威爾史密斯的小金人獎座，而美國影藝學院今（30）日將召開董事會討論相關懲處，威爾史密斯本人則於典禮隔日一早在IG上發文認錯，表示「各種形式的暴力都是有破壞性的，我昨晚在奧斯卡頒獎典禮上的行為是不可接受和不可原諒的」，並同時向克里斯道歉。
如今，推特上一則影片顯示，當晚在奧斯卡金像獎典禮結束後，由《浮華世界》（Vanity Fair）主辦的慶功宴聚集許多影視大咖，最佳男主角得主威爾史密斯當然也包含在內，而他似乎完全不受稍早耳光事件影響，聽到現場播放著自己的歌〈Gettin Jiggy Wit It〉，更是開心地拿著小金人獎座勁歌熱舞，看起來早就已經消氣，畫面流出後再度掀起一波討論潮。（編輯：賴禹妡）