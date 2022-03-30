聚會替小孩點千元兒童餐！媽結帳「1舉動」 網友全看傻
與朋友聚餐是一件令人開心的事，不少人還會帶著家人一起與三五好友聚會，但是有些眉眉角角可千萬不能疏忽。一名網友就分享日前聚餐時，同事單獨替小孩點了兒童餐，結帳時該同事卻「一動作」讓所有人都傻眼了！
這名網友在《PTT》發文「老梗！聚餐費用分攤問題」，表示日前與一群同事總共6人固定聚餐，其中A同事住得遠，因此聚會時會帶先生出席方便一起開車回家，餐費也是由7人平均分攤，但是A同事陸續生了2名小孩後，也會帶小孩一起參加。日前一行人選擇在美式餐廳聚會，由於A同事覺得2歲及4歲的小孩不適合吃炸物，所以單獨點了2份義大利麵兒童餐給他們吃，大人則是點炸物拼盤、披薩以及燉飯一起分食享用。
結帳時總金額是7200元，不過光是小孩的3份餐點合計就1000多元，沒想到這時A同事直接將小孩的餐點費加入總金額一起由7人平分，雖然當下其他人都同意，但原PO卻認為A同事應該自付小孩餐點，也就是總金額扣掉1千元剩下的錢再均分才公平，因此上網詢問：「不知是否自己太計較，所以想聽大家的意見」。
文章一出，網友們也紛紛表達看法：「小孩的她自己付啊，不然大家要幫他養小孩嗎？」、「通常A應該要自己主動提出小孩的錢她自己另外買單」、「我朋友都自動把自己的小孩加進分母，以後少約A她就知道了」、「當然要自付啊，怎麼會有人讓其他人平分啊」、「以後都吃簡餐，一人一份各自付」、「我也不懂兩個小孩點三份，一份才合理吧，我看根本大人自己想吃」、「之前遇過類似狀況是總金額／大人人頭分攤，就真的算了」、「才多少錢也要計較，物以類聚，人以群分」。（編輯：陳珮瑜）