台灣大胃王YouTuber誰最夯？千千才第2 「他」黑馬竄紅
台灣YouTuber如雨後春筍般冒出，各個類型的網紅層出不窮，其中大胃王型YouTuber因不科學的驚人食量，以及超療癒吃法，而深受不少粉絲的喜愛。對此，就有網友好奇詢問「各位最喜歡的台灣大胃王YT是哪個呢？」而引起討論。
原PO於PTT八卦板上發文，表示在台灣公認最會吃的女神應該是千千或路路，其中千千因開朗直爽的個性，廣受粉絲們的喜愛。但他話鋒一轉，點出男性大胃王眾多，有吃貨豪豪、丁丁和周氏兄弟及傑克開吃等，好奇詢問「各位最喜歡的台灣大胃王YT是哪個呢？說說看吧」。
問題一出，隨即引起鄉民們分享最愛，「丁丁應該是最強的」、「豪豪好看，不會為了挑戰硬吃到讓人覺得噁心」、「只看美食水水千千」、「路路最高」、「傑克不錯，低調路人的感覺就像一般大眾吃到飽」。
綜觀所有留言，其中則以「吃貨豪豪」的呼聲最大，「推豪豪，影片音樂品味不錯，看他吃東西很療癒」、「推豪豪，吃評蠻貼切的，有參考價值」、「最近很愛看豪豪」；再來則是「千千」，觀眾認為「只看我婆千千」、「只有千千」、「千千推一個」、「千千超正的阿！又很三八很好笑」。
而「蝦土豆」則以黑馬之姿竄出奪得第3名，「蝦土豆很好笑，他超台」、「蝦土豆最強，看他吃飯很療癒」、「蝦土豆，邊緣的美食家，1.25倍看比較適合」、「蝦土豆厲害的不是食量，是異於常人的重口味」、「推蝦土豆，很台很親民」。（編輯：陳雅雲）