AA制5年「男友仍沒房」！她提分手怒轟敗類：浪費我青春
情侶在交往時，常常為了花費爭吵，就有一名女網友在網路上表示，自己和男友交往期間都是採取AA制，未料5年時間過去了，男友即將30歲，不僅連100萬存款都沒有，還連棟房子都買不起，讓她心寒怒罵「都快30了連棟房子都沒有是有多敗類？」貼文曝光立即引起熱議，網友們全看傻了眼，紛紛留言反轟：「原來是滿滿公主病的渣女，還好男友已經放生妳了！」
該名女網友28日在「匿名公社」中貼文，表示自己已經和交往5年、論及婚嫁的男友分手了，兩人交往期間幾乎都是AA制，她也從沒要求過送名牌包，沒想到最後快30歲了存款還沒有100萬。
原PO繼續抱怨，她想要保有生活品質，因此不想生小孩，沒想到這點也成為爭吵話題，且因為不想和公婆住，要求買一棟房子，男友卻連這都不願意，「我要的不多，只要求要一間房子很難嗎？我爸媽辛辛苦苦把我養大然後嫁給你，要一間房子不過份吧？都快30了連棟房子都沒有是有多敗類？」讓她忍不住怒罵：「如果沒打算把另一半當公主就別追求人家，我是我爸媽的公主，沒必要嫁給你當傭人，浪費我5年的青春」。
貼文一出，全場都看傻，紛紛留言反轟，「應該自己先擁有妳要求的那些東西才來說嘴吧，不然妳跟他有什麼差別，差別是妳嘴巴比較活躍嗎」、「原來是滿滿公主病的渣女，還好男友已經放生妳了」、「那男的在妳身上浪費五年了」、「房子是要一起努力的，不是要求來的」，不過，也有人認為，「感覺沒有什麼對錯，只要雙方都談好就好，這種事情不要勉強比較好」。（編輯：賴禹妡）