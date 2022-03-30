聯詠分紅破千萬！「爽PO薪資」炫耀 知情人曝內幕：慘了
驅動IC大廠聯詠（3034）的員工PO出薪資條，整年度總計分紅1120萬，該消息引發民眾關注，不少人羨慕直喊「屌打長榮40個月了」，對此，另有聯詠內部員工出面曝真相，其實並非人人都能領到高額分紅，而是「處長分紅」才有破千萬，但尷尬的是因薪資條外流，恐怕將遭到人資約談。
根據醫學系的網友於Dcard上發文，表示自己看到聯詠IC的薪水這麼高，再加上聽系上學長姐分享醫院慘況，開始考慮是否該轉行科技業，「請問一下聯詠有沒有收醫師，要如何轉行這樣的公司呢？我現在自學IC設計公司願意收嗎？還是一定要重考電資？好羨慕好羨慕，大家給小弟一個建議」。
貼文引發網友討論，更有自稱聯詠員工的網友出面回應，「有醫生阿，每週都有找醫生來駐場，但幾乎都沒人去看，領終點費的，考慮ㄧ下阿」。他也直言表示，並非人人都能領到千萬分紅「工程師新人5年 『年薪』平均不會破280萬啦！280萬一季，那是處長分紅」。
不過他也透漏將薪資條流出的員工，恐怕遭到人資約談「HR已經在review啦！明天約談，笑死」，至於為何會外流，他表示「是處長PO給老婆，老婆PO給閨蜜，閨蜜PO給老公，老公白目外流上傳」。
部分網友則勸原PO，其實當醫師並不見得輸給工程師，「科技業要天時（疫情）地利（科技業擴大業務）人和（升等）才能這樣，醫生再廢都低薪不到哪去」、「我們家附近有間診所，每天排滿人，掛不到號，我想他月收應該超過300萬」、「老實說等你重讀完後，也不知道現在疫情造成的，晶片荒榮景還在不在」。（編輯：鍾怡婷）