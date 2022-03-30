路上哪款交通工具最危險？網友全指「它」：比小黃還可怕
台灣地狹人稠，交通風險自然變大，車禍頻率不斷，常讓民眾抱怨連連。有網友就丟出一個問題詢問大家，到底外送、計程車、公車哪個最可怕呢？沒想到眾人答案一致，直呼「真的要離遠一點」。
網路論壇PTT，有網友PO文，一開頭就批評台灣的交通亂象，各種鬼切、亂鑽，特別點名計程車，常常開到一半就直接停下來接送客人，沒有客人就佔用外道慢慢開找生意。
另外，原PO更點名外送員，因近年來外送風氣興起，外送員大街小巷亂衝亂鑽，再加上等紅燈常常看手機看到忘記的壞習慣，讓他不禁詢問「外送、計程車、公車，哪個最可怕？」。
貼文曝光後，大多網友答案一致「當然是公車，非死即傷」、「以我騎速克達的經驗，公車我一定讓」、「遇到公車一次切換三個車道真的很怒」、「公車啊，幾乎沒在讓你的」、「公車才是霸王阿，進站又出站，出站又進站」、「公車跨兩線道，你都不用走」、「公車有死角，最好離遠一點」。
也有人認為，「不長眼的都可怕，直接切換車道」、「貨車完虐這些」、「不守規矩的都很可怕」、「可怕的是駕駛 哪一個都沒差」、「再加個小貨車吧」、「計程車沿路找客很危險，公車路線固定」。（編輯：詹鎰睿）