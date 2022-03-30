抱15公斤2歲孩搭捷運「沒人讓座」！媽心寒：這什麼風氣

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沒想到上了婦幼車廂後，卻看到整節車廂座位滿滿是人，原PO也下意識望向博愛座，卻發現「4名年輕人坐在位子上滑手機，其他非博愛座也坐滿滑手機的上班族，沒阿公阿嬤級的，我又想，沒有博愛座也可以坐到一般坐位吧！結果…沒半個人起來」。
原PO只好使盡力氣，用不斷顫抖的手抱好小孩，還要防止嬰兒推車影響其他人，最終真的撐不住，她又蹲下身體要把小孩抱好時，才有一位年輕人臭著臉讓座。原PO也感慨「當然我還是謝謝她，至少相較其他默不吭聲甚至裝睡裝沒看到滑手機的人好了點」。
經歷了這樣的遭遇，也讓原PO心寒「這是什麼風氣？當我需要時，卻看到整車廂都坐著年輕又比我體力還好的人，看著我又飄走的眼神，最後直接閉上。真的非常非常心寒，這是我們生活的地方」。
然而貼文曝光後，多數網友卻無法認同原PO的看法「我讓座給老人幾次，每次都被推回座位，不是說下一站就到了，就是說他不需要，搞得我有夠尷尬」、「台灣的捷運裡的人都很好，看到我帶小孩大部分都自動讓位，日本就沒有讓位文化了」、「你想要座位為什麼不講出來，小劇場那麼多不累嗎」、「請珍惜讓座的人，感恩都來不及了，請避免批評人家臭臉」、「如果真的希望保證有座位，就搭小黃，因為別人讓座是美德，沒讓是剛好」。（編輯：潘毅）