葉家妤爆乳激吻老公「歸剛恩愛」 疑懷第三胎真相出爐
葉家妤暴瘦10公斤復出八點檔，今（30日）擔任保養品代言人，身穿背部全裸的爆乳禮服出席記者會，展現傲人的好身材，老公陳宇風當神祕嘉賓送上玫瑰花，夫婦當眾熱吻5秒鐘，葉家妤難掩恩愛說：「親親只是小菜一碟，在家『歸剛欸（整天）』啦。」到現在小倆口睡前一定會擁抱，代表一種愛的儀式感，2個女兒都習慣了，看他們放閃看到翻白眼，尤其是葉家妤瘦下來後，陳宇風嘴甜說：「我有3個女兒。」把老婆當作女兒寵愛。
奧斯卡影帝威爾史密斯護妻揍人轟動一時，陳宇風看到新聞還跟葉家妤討論過，若遇到家人被冒犯，陳宇風說：「我跟威爾一樣是天秤座，碰到這樣的事情我一樣會上前警告對方，我不至於動手，但是會當場斥責他。」葉家妤印象中也受過他人言語攻擊，有一次帶小孩上課，路人說：「葉小姐，原來妳沒出來拍戲是懷第三胎喔？」當時65公斤的葉家妤回家難過到爆哭，比較讓她釋懷的原因是，「老公的愛從沒有因為我身材走樣而變。」
同經紀公司的羅巧倫、郭亞棠、賴芊合、顏曉筠、波波蓁、胡嘉愛等人，一起盛裝出席記者會，羅巧倫表示自己超羨慕葉家妤，因為她婚姻幸福美滿，期許自己也朝她的方向努力，桃花朵朵開；郭亞棠則說葉家妤就是自己的目標，看到陳宇風當眾親葉家妤，自己也感動到快哭了，希望早日找到另一半。
賴芊合說在梳化間看到陳宇風打電話來，他們兩人就像剛剛在台上一樣公然放閃，完全不顧旁人眼光，都讓單身族超羨慕的；顏曉筠開心從葉家妤臉上感覺到大家的每一份愛，也喊話單身姊妹們，要一起努力往幸福之路前進。胡嘉愛說自己看到葉家妤在休息室，常常眼冒愛心，就知道她是跟老公陳宇風聊天。