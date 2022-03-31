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只沾麥當勞糖醋醬？他實測雞塊「10種神吃法」　結局驚人

▲酸酸甜甜的糖醋醬配上香脆的麥克雞塊，放入口中堪稱是味蕾最佳享受。（示意圖／翻攝PhotoAC）
▲酸酸甜甜的糖醋醬配上香脆的麥克雞塊，放入口中堪稱是味蕾最佳享受。（示意圖／翻攝PhotoAC）

編輯中心/綜合報導

2022-03-31 07:09:12

知名速食品牌麥當勞最經典的產品之一就是麥克雞塊，酸酸甜甜的糖醋醬配上香脆的雞塊，放入口中堪稱是味蕾最佳享受，對此就有網友嘗試雞塊的10種新吃法，貼文一出立即震撼許多人，不少老饕驚喊：「完全沒想過還可以這樣加！」 

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該名網友昨（30）日在Dcard上貼文，他以「偷網友的10種神奇雞塊吃法」為題，表示看到網路上有很多人分享雞塊吃法，因此跟著嘗試看看，第一種就是把雞塊丟進玉米濃湯裡，變成豐盛有肉的湯品，「雞塊皮泡軟之後，口感也意外不錯耶」！ 

▲原PO認為麥當勞的蘋果派最好吃，不過，也有不少網友淚喊「這口味」消失超可惜。（圖／shutterstock）
▲原PO認為蘋果派搭配雞塊，意外有種蘋果肉桂雞腿排的味道。（示意圖／翻攝自shutterstock）
原PO接著分享，第二種是蘋果派搭配雞塊，「你以爲雞塊跟蘋果派很不搭嗎？他意外有種蘋果肉桂雞腿排的味道啊！」第三種則是雞塊配上麥香魚，因為裡頭就是塔塔醬，所以搭起來也不會難吃，第四種是雞塊沾奶球混合糖醋醬，吃起來和普通糖醋醬差不多，但是多了奶香。 

原PO透露，第五種是雞塊＋番茄醬＋砂糖，本來這個是薯條創意吃法，但套到雞塊味道不算特別好吃，只能說還行，第六種是雞塊＋蜂蜜芥末醬＋番茄醬，這個配法酸甜酸甜，讓他驚呼真的很好吃，「蜂蜜芥末又奶又濃郁配上番茄醬，完全是愛好酸甜口味的人會喜歡的味道」，第七種吃法是雞塊＋泰式香辣醬＋檸檬汁，調配出來意外變成月亮蝦餅的醬汁，瞬間化身為泰式麥克雞塊。 

▲台灣哪間速食店的雞塊是你心中的第一名呢？有網友討論「速食店雞塊大比拼」，貼文一出，掀起熱議。（圖／記者陳雅雲攝）
▲原PO分享，雞塊＋蜂蜜芥末醬＋番茄醬是最美味的吃法，吃起來酸酸甜甜又奶味濃郁。（圖／記者陳雅雲攝）
最後兩種吃法，原PO表示，曾經看過網友將雞塊剝皮吃，「就是一雞多吃的概念，這口想挖什麼醬就配什麼醬」，還有人會先把雞塊啃掉一圈皮再吃肉，讓他嘗試過後忍不住笑喊：「真的想知道這樣吃的人，最一開始是哪來的想法！」 

貼文曝光後，網友們紛紛留言，「有點噁又有點想吃」、「配蘋果派好酷！我喜歡肉桂」、「說一堆全部都是邪教⋯我大糖醋醬就是第一」、「我只覺得原PO勇氣可嘉」、「比較喜歡原味，酥又香」、「完全沒想過還可以加檸檬！下次來試試看泰式雞塊」。 

也有網友分享別的吃法，「怎麼可以少了雞塊沾冰炫風」、「沾蛋捲冰淇淋很好吃」、「怎麼會沒有胡椒粉加到糖醋醬的吃法」、「肯瓊醬唯一真理」、「記得之前有出過辣味麥克雞塊，我現在都直接灑辣椒粉」、「回家自己灑黑胡椒或起司粉之類的」、「為啥沒有麥香雞加糖醋醬，麥香雞加糖醋醬才是真理」。（編輯：賴禹妡） 

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