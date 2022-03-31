只沾麥當勞糖醋醬？他實測雞塊「10種神吃法」　結局驚人

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原PO接著分享，第二種是蘋果派搭配雞塊，「你以爲雞塊跟蘋果派很不搭嗎？他意外有種蘋果肉桂雞腿排的味道啊！」第三種則是雞塊配上麥香魚，因為裡頭就是塔塔醬，所以搭起來也不會難吃，第四種是雞塊沾奶球混合糖醋醬，吃起來和普通糖醋醬差不多，但是多了奶香。
原PO透露，第五種是雞塊＋番茄醬＋砂糖，本來這個是薯條創意吃法，但套到雞塊味道不算特別好吃，只能說還行，第六種是雞塊＋蜂蜜芥末醬＋番茄醬，這個配法酸甜酸甜，讓他驚呼真的很好吃，「蜂蜜芥末又奶又濃郁配上番茄醬，完全是愛好酸甜口味的人會喜歡的味道」，第七種吃法是雞塊＋泰式香辣醬＋檸檬汁，調配出來意外變成月亮蝦餅的醬汁，瞬間化身為泰式麥克雞塊。
最後兩種吃法，原PO表示，曾經看過網友將雞塊剝皮吃，「就是一雞多吃的概念，這口想挖什麼醬就配什麼醬」，還有人會先把雞塊啃掉一圈皮再吃肉，讓他嘗試過後忍不住笑喊：「真的想知道這樣吃的人，最一開始是哪來的想法！」
貼文曝光後，網友們紛紛留言，「有點噁又有點想吃」、「配蘋果派好酷！我喜歡肉桂」、「說一堆全部都是邪教⋯我大糖醋醬就是第一」、「我只覺得原PO勇氣可嘉」、「比較喜歡原味，酥又香」、「完全沒想過還可以加檸檬！下次來試試看泰式雞塊」。
也有網友分享別的吃法，「怎麼可以少了雞塊沾冰炫風」、「沾蛋捲冰淇淋很好吃」、「怎麼會沒有胡椒粉加到糖醋醬的吃法」、「肯瓊醬唯一真理」、「記得之前有出過辣味麥克雞塊，我現在都直接灑辣椒粉」、「回家自己灑黑胡椒或起司粉之類的」、「為啥沒有麥香雞加糖醋醬，麥香雞加糖醋醬才是真理」。（編輯：賴禹妡）