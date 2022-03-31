麥當勞「薯條加大」真相曝光！店員洩出規則：一堆人誤會
台灣速食龍頭麥當勞時不時就會推出全新品項，加上堪稱無人能夠炸出同樣味道的「薯條」，深受不少民眾喜愛，但愛吃麥當勞的你，是否曾經有加大薯條卻覺得薯條根本沒增量的情況呢？近日，就有網友實測購買麥當勞的大薯、中薯以及小薯來計算其數量，看看是否真的買大薯比較划算，引發討論。
原PO在Tik Tok表示「聽說麥當勞中薯跟大薯份量是差不多！特地買來來數數看！」只見貼出的影片，原PO購買了麥當勞三種尺寸的薯條，並且倒出細算其中的數量，依序小薯為40根、中薯為64根、大薯則為75根，讓原PO直言「有啦！大薯還是最大份的」。
貼文一出，引發網友紛紛回應「應該是要秤重量才準吧」、「應該要看重量才對喔」、「笑死哈哈，應該是要秤重的啦，用算的根本不準」、「大薯本來就比較多很正常吧XD？不過感覺要算重量比較準，因為薯條有長有短」、「麥當勞講求快速出餐，當下應該不會秤重量吧，沒看過他們在秤」。
而《NOWnews》也實際訪問麥當勞資深店員陳小姐，她向記者透露，一般來說，如果要比份量的話大薯絕對比較多，因為薯條有長有短，因此以根數來說的話其實非常不準確，要算的其實還是總重量，大家都說中薯CP值最高，但其實每一種尺寸的薯條都有自己的規格，例如小薯到大薯的份量依序為薯鏟1/3、2/3以及滿鏟，如果認為自己購買的大薯沒被鏟滿的話，都是可以直接向櫃檯反應處理，陳小姐也說自己遇過很多客人「一直以來被灌輸中薯最划算而不敢點大薯，只能說那些人都誤會了」。（編輯：張嘉哲）