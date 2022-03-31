他「一人去吃到飽」被狂盯！優勢曝光全場讚翻：真的很爽
吃到飽餐廳對許多學生族而言是相當划算的選擇，不但可以吃到大量、多樣的餐點，價錢也相對便宜，不過，就有網友好奇問大家，有解鎖一人去吃到飽餐廳的經驗嗎？貼文曝光立即引起熱議，不少網友跳出來狂讚：「年紀愈大你會發現能好好的吃東西吃到飽不用講話，非常爽！」
該名網友昨（30）日在PTT貼文，他以「有一個人去吃吃到飽過嗎」為題，表示吃到飽一餐約700多元，曾有朋友一個人去，完全沒和任何人聊天，默默低頭狂吃，要拿幾盤就拿幾盤，「他那一天就吃那一餐，他覺得很滿足，未來也有可能這樣點餐」，這讓他好奇問：「請問這裡有人跟他一樣一個人去吃吃到飽嗎？」
貼文一出，網友紛紛留言，「這樣離開座位會不會被誤認是空位啊XD」、「我會自己去啊，但有些店要另外加錢」、「曾經自己去吃過，可能店員看我太可憐一直來陪我聊天還幫我烤」、「我覺得朋友一起去比較好」、「我不敢，我還是會硬拉幾個朋友一起」、「之前去一直被店員跟別桌用異樣眼光看待，後來就習慣了」。
不過，也有大批網友狂讚，「年紀愈大你會發現能好好的吃東西吃到飽不用講話，非常爽」、「有時候光顧著聊天會忘記品嚐美食」、「享用美食不用跟人廢話才爽好嗎」、「有時候就是需要這種一個人享受美食的悠閒時光」、「完全不用顧慮到別人就只要專心吃飯就好，很棒耶」、「+1，吃飽就走，不用跟朋友比較超爽，自己一個人比較能享用美食」、「我很常這麼幹，超棒的，時間速度都自己控制」。（編輯：賴禹妡）