玉米罐頭「神級吃法」被挖出！老饕宵夜狂嗑：比泡麵還爽
罐頭不只有能久放、食用方便、口味多元的特點，更能混合搭配許多食材、料理增添口味，因此許多人都會從超市買回家囤放，近日一名網友也分享自己吃「玉米罐頭」的特殊吃法，沒想到許多老饕們看完紛紛喊讚，直呼「超飽」、「這樣吃就對了」。
一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」發文分享，自己平常在食用「玉米罐頭」時有一個習慣，就是直接將湯匙深入罐內，將一顆顆玉米粒挖出來放進嘴中，而每次這樣想用時，原PO都覺得「直接嗑真的好爽」，不過或許是沒看過身邊人有同種吃法，他也好奇地問：「我應該不是唯一一個這樣吃的人吧？」
貼文一出，引發熱議，網友紛紛留言「我也是這樣吃」、「你當然不是唯一，直接吃才真理啊」、「我就是這樣吃，真的很爽，還喝過裡面的湯」、「月底這樣很棒，大概半罐就飽了吧哈哈哈」、「一罐這樣分三天吃，真的爽」、「從小到大都愛這樣吃」、「宵夜最佳選擇，懶的想懶的動就這樣吃，比泡麵還爽啊」。
此外，也有不少人留言表示，除了單吃外「打個蛋花下去，攪一攪剛好」、「加熱加奶油加起司也不錯」、「一定要淋上美乃滋」、「灑點黑胡椒就開嗑」、「我還會加巧克力醬耶」、「放在碗裡在放一小匙奶油，加熱會更好吃」、「加一匙沙茶更好吃」。（編輯：張志浩）