一堆人洗澡全洗錯！男友見「神秘黑球」嚇：活20年都不知

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原PO說，她以前就覺得男友腰部有一塊地方黑黑的，「叫他洗澡要搓蘚，他說那是曬黑，不是蘚」，結果原PO最近幫男友洗澡時，用力搓那一塊，「那塊直接變超白，搓出超級多蘚，他看到那些搓出來的蘚嚇到亂叫」，男友也驚喊「活到20幾歲第一次知道什麼是蘚」。
原PO對於男友洗澡完全不會搓蘚這件事感到過度震驚，因此詢問了幾位男性友人，「結果他們也沒有搓蘚，甚至也不知道那是什麼，難道這就是女生比較香的原因嗎」，她也表示，據男性友人們的說法，他們認為用沐浴球或洗澡巾就可以把髒東西洗掉，「但我覺得在用沐浴乳滑滑的情況下，根本就不沒有足夠的摩擦力把那個東西搓掉啊，所以我一律都是用手搓，想請問大家洗澡的時候，都會搓蘚嗎」？
貼文一出，不少人都會在洗澡時搓蘚，「我會耶，尤其是腳踝跟手臂，搓完才會覺得自己有洗乾淨」、「腳踝&靠近腳掌的地方必搓，還有腳縫！不是很會流腳汗，但不知為何總可以搓到一點點蘚」、「搓出來會有成就感」、「耳後跟腳踝那邊的縫，每天都有，都會弄！」、「只有我是用指甲直接刮下去嗎？？」。
甚至還有網友分享方法，「菜市場賣的菜瓜布好用又便宜，比寶雅賣的澡巾還實用」、「我都用沐浴球刷皮膚，這樣每天的蘚好像會比較少」、「我都沖完澡後直接用毛巾搓 擦過去把水擦乾還能順便把蘚搓出來，然後在洗澡，乾淨溜溜～」。
但也有網友表示， 「不會...皮膚已經好乾了，再搓可能會裂」、「我媽有教，但我都不會搓，我皮膚太敏感也偏乾，不能洗太乾淨，我只會搓腳踝那邊」、「我前男友覺得這樣會讓皮膚失去保護層」、「每天『認真』洗基本上不會有蘚吧？我都是沐浴乳擠手，加水起泡洗全身已經好幾年了，也都沒有蘚啊，而且我是腰間有肥肉的胖子，就是坐著就會擠個2層出來的，然後又很會流汗，但是摸或照鏡子也沒看過自己身上有蘚，我覺得有蘚應該是沒洗到那個夾層，我女友上次才被我念身上卡蘚，她還天天拿沐浴球搓耶」。（編輯：郭佩蓉）