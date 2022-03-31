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本土暴增87例！19條傳播鏈竄全台　各縣市確診足跡一次看

▲全台今日暴增87例本土病例，各縣市政府陸續公布相關足跡，請有足跡重疊的民眾盡速篩檢，多加注意自身狀況。（圖／指揮中心提供）
▲全台今日暴增87例本土病例，各縣市政府陸續公布相關足跡，請有足跡重疊的民眾盡速篩檢，多加注意自身狀況。（圖／指揮中心提供）

編輯中心/綜合報導

2022-03-31 16:53:11

指揮中心公布今（31）日新增87例本土病例，各縣市接連傳出零星個案，指揮官陳時中指出，今天增加3條不明感染源傳播鏈，分別為三峽朋友群聚、花蓮慈濟急診護理師、新北萬里個案。而嘉義喜宴群聚案今天監測期滿、新北按摩店員工則併到基隆群聚、中和公寓則併到台東卑南家庭群聚，目前國內仍維持19條傳播鏈的感染源待釐清。對此《NOWnews今日新聞》也特別整理，各縣市的確診足跡一覽表，供讀者們參考。

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基隆市+22

基隆警察小吃店群聚案，今日再增22例，整起群聚共累計91人確診。陳時中指出，由於地緣牽涉複雜，傳播鏈還擴及學校，必須提高警覺。此外，昨日確診的新北按摩店員工，確定和基隆該群聚案有相關接觸，故歸類為基隆。

▲基隆市政府宣布相關確診者足跡。（圖／基隆市政府提供）
▲基隆市政府宣布相關確診者足跡。（圖／基隆市政府提供）
▲確診者足跡包含基隆夜市旁凱悅KTV等地方。（圖／基隆市政府提供）
▲確診者足跡包含基隆夜市旁凱悅KTV等地方。（圖／基隆市政府提供）
▲基隆市公布確診者足跡。（圖／基隆市政府提供）
▲基隆市公布確診者足跡。（圖／基隆市政府提供）
▲基隆市公布確診者足跡。（圖／基隆市政府提供）
▲基隆市公布確診者足跡。（圖／基隆市政府提供）

台北市+8

台北市今日新增8例本土個案，包含中山、松山、大安、萬華、中正、內湖、士林等地區，同時也公布包含外縣市個案案23075、案23128、以及市內個案23266的相關足跡，遍布星聚點復興館、大呼過癮石牌店、星巴克民權門門市、松山霞海城隍廟、以及東區等多個捷運站都被列入。

▲0331台北市政府公布確診者足跡。（圖／台北市政府提供）
▲0331台北市政府公布確診者足跡。（圖／台北市政府提供）
▲0331台北市政府公布確診者足跡。（圖／台北市政府提供）
▲0331台北市政府公布確診者足跡。（圖／台北市政府提供）
▲0331台北市政府公布確診者足跡。（圖／台北市政府提供）
▲0331台北市政府公布確診者足跡。（圖／台北市政府提供）
▲0331台北市政府公布確診者足跡。（圖／台北市政府提供）
▲0331台北市政府公布確診者足跡。（圖／台北市政府提供）

新北市+27

新北勢衛生局公布確診者足跡，林口、中和、板橋、土城、新莊、淡水、石門、金山都有景點地方被列入。包含壽司郎、石門十八王公廟、金山老街、淡水紫羅蘭、必勝客、台灣銀行、板橋環球等等。

▲新北市公布確診者足跡。（圖／新北市政府提供）
▲新北市公布確診者足跡。（圖／新北市政府提供）
▲新北市公布確診者足跡。（圖／新北市政府提供）
▲新北市公布確診者足跡。（圖／新北市政府提供）

桃園市+15

桃園市長鄭文燦，今日下午公布最新確診者足跡，包含大江購物中心、龍潭觀光夜市、雲頂休閒農場、萊爾富、五金行等等都入列。桃市府指出，多數個案與大潭電廠群聚事件有關。

▲0331桃園市公布確診者足跡。（圖／桃園市政府提供）
▲0331桃園市公布確診者足跡。（圖／桃園市政府提供）

新竹縣+2

新竹縣府表示，今增2例本土個案，分別為案22386、案23409，足跡包含全聯新豐文昌殿、濱江林花市、俏媽咪親子生活館竹北店、新庄子夜市、美好活力小舖、新豐郵局ATM、新庄子公有零售市場等等。

▲0331新竹縣政府公布確診者足跡。（圖／新竹縣政府提供）
▲0331新竹縣政府公布確診者足跡。（圖／新竹縣政府提供）

台中市+1

台中市長盧秀燕表示，今日新增的1例本土個案案23528，經疫調確認為「台中婚宴群聚案」相關，足跡除了國家歌劇院5樓婚宴會館VVG以外，還有空也素麵食、三井Outlet、三汀山、西屯市場等等共六項地點。至於外縣市確診足跡則維持和昨天一樣，包含林酒店、台中鳥日子、Left左派、好樂迪等等。

▲0331台中市政府公布確診者足跡。（圖／台中市政府提供）
▲0331台中市政府公布確診者足跡。（圖／台中市政府提供）
▲0331台中市政府公布確診者足跡。（圖／台中市政府提供）
▲0331台中市政府公布確診者足跡。（圖／台中市政府提供）
▲0331台中市政府公布確診者足跡。（圖／台中市政府提供）
▲0331台中市政府公布確診者足跡。（圖／台中市政府提供）

台南+0

台南雖然今日並無新增確診本土病例，不過衛生局表示，新北個案案23384、案23398均有台南的足跡，包含將軍區木棉花道、雙秀園、樂雅樂餐廳、花園夜市、旗哥牛肉湯、太陽牌冰品、曼都髮型鹽行店。

▲案23398曾於傳染期間，到台南旅遊。（圖／台南市衛生局提供）
▲案23398曾於傳染期間，到台南旅遊。（圖／台南市衛生局提供）
▲案23384曾到過花園夜市等地。（圖／台南市衛生局提供）
▲案23384曾到過花園夜市等地。（圖／台南市衛生局提供）

高雄+4

高雄今天新增4例本土個案，1例為基隆計程車司機案22688的密切接觸者、另外3例則為3月26日參與台中婚宴之密切接觸者，以及其2位同住家人，而這2位同住家人，均就讀某高雄市某國小，為同一班級的學生，所幸，同班師生和補習班師生採檢全數陰性。

▲高雄市政府公布確診個案公共場所足跡史。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市政府公布確診個案公共場所足跡史。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市政府公布確診個案公共場所足跡史。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市政府公布確診個案公共場所足跡史。（圖／高雄市政府提供）

花蓮+1

花蓮今新增一例20多歲慈濟醫院的急診室女護理師，案號23529，病毒量高。目前相關密切接觸者、職場同仁都已被匡列隔離中。足跡包含北埔無名炒麵、湘壽司店、老司機三明治、7-11蓮吉門市、陳媽媽嘉義雞肉飯、麻古茶坊、星巴克、花蓮車站。


台東+5

台東今日新增5例本土個案，足跡包含政利生鮮五金超市、野鹿鄉立圖書館、7-11新鹿野門市、全聯台東漢陽店、全家台東豐榮店、全聯台東更生店、台東果菜市場等等。（編輯：詹鎰睿）

▲台東縣今天公布確診者足跡。（圖／台東縣政府提供）
▲全聯、7-11、果菜市場生鮮超市均被列入。（圖／台東縣政府提供）
▲確診者足跡包含多家便利商店及全聯。（圖／台東縣政府提供）
▲台鐵鹿野、關山車站都有足跡。（圖／台東縣政府提供）
▲台東果菜市場也出現確診足跡。（圖／台東縣政府提供）
▲台東果菜市場、全聯更生店都有確診者足跡，請有足跡重疊者民眾，進快篩檢。（圖／台東縣政府提供） 

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