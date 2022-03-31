本土暴增87例！19條傳播鏈竄全台　各縣市確診足跡一次看

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基隆警察小吃店群聚案，今日再增22例，整起群聚共累計91人確診。陳時中指出，由於地緣牽涉複雜，傳播鏈還擴及學校，必須提高警覺。此外，昨日確診的新北按摩店員工，確定和基隆該群聚案有相關接觸，故歸類為基隆。
台北市+8
台北市今日新增8例本土個案，包含中山、松山、大安、萬華、中正、內湖、士林等地區，同時也公布包含外縣市個案案23075、案23128、以及市內個案23266的相關足跡，遍布星聚點復興館、大呼過癮石牌店、星巴克民權門門市、松山霞海城隍廟、以及東區等多個捷運站都被列入。
新北市+27
新北勢衛生局公布確診者足跡，林口、中和、板橋、土城、新莊、淡水、石門、金山都有景點地方被列入。包含壽司郎、石門十八王公廟、金山老街、淡水紫羅蘭、必勝客、台灣銀行、板橋環球等等。
桃園市+15
桃園市長鄭文燦，今日下午公布最新確診者足跡，包含大江購物中心、龍潭觀光夜市、雲頂休閒農場、萊爾富、五金行等等都入列。桃市府指出，多數個案與大潭電廠群聚事件有關。
新竹縣+2
新竹縣府表示，今增2例本土個案，分別為案22386、案23409，足跡包含全聯新豐文昌殿、濱江林花市、俏媽咪親子生活館竹北店、新庄子夜市、美好活力小舖、新豐郵局ATM、新庄子公有零售市場等等。
台中市+1
台中市長盧秀燕表示，今日新增的1例本土個案案23528，經疫調確認為「台中婚宴群聚案」相關，足跡除了國家歌劇院5樓婚宴會館VVG以外，還有空也素麵食、三井Outlet、三汀山、西屯市場等等共六項地點。至於外縣市確診足跡則維持和昨天一樣，包含林酒店、台中鳥日子、Left左派、好樂迪等等。
台南+0
台南雖然今日並無新增確診本土病例，不過衛生局表示，新北個案案23384、案23398均有台南的足跡，包含將軍區木棉花道、雙秀園、樂雅樂餐廳、花園夜市、旗哥牛肉湯、太陽牌冰品、曼都髮型鹽行店。
高雄+4
高雄今天新增4例本土個案，1例為基隆計程車司機案22688的密切接觸者、另外3例則為3月26日參與台中婚宴之密切接觸者，以及其2位同住家人，而這2位同住家人，均就讀某高雄市某國小，為同一班級的學生，所幸，同班師生和補習班師生採檢全數陰性。
花蓮+1
花蓮今新增一例20多歲慈濟醫院的急診室女護理師，案號23529，病毒量高。目前相關密切接觸者、職場同仁都已被匡列隔離中。足跡包含北埔無名炒麵、湘壽司店、老司機三明治、7-11蓮吉門市、陳媽媽嘉義雞肉飯、麻古茶坊、星巴克、花蓮車站。
台東+5
台東今日新增5例本土個案，足跡包含政利生鮮五金超市、野鹿鄉立圖書館、7-11新鹿野門市、全聯台東漢陽店、全家台東豐榮店、全聯台東更生店、台東果菜市場等等。（編輯：詹鎰睿）